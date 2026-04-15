Espana agencias

Hoy es noticia (22:30 horas)

Guardar

JUICIO ÁBALOS

La expresidenta de ADIF subraya que le "chocaba" ver a Aldama con Ábalos en el Ministerio

JUICIO KITCHEN

Cosidó niega haber sabido de Kitchen: "Solo conocía la investigación de la UDEF en Gürtel"

SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Guía paso a paso para solicitar la regularización extraordinaria de migrantes.

IGLESIA ABUSOS

¿Cómo funciona la oficina que atenderá a las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia?

ESPAÑA PIB

La AIReF rebaja una décima la previsión de crecimiento de la economía española por el impacto de la guerra en Oriente Medio

ETA PRESOS

Vitoria - Atxurra Egurrola, que ordenó el secuestro de Ortega Lara, queda libre tras cumplir su pena

POLÍTICA CONGRESO

Un pleno sin debate Sánchez-Feijóo y con la resaca del incidente del diputado de Vox

VIOLENCIA MACHISTA

Igualdad y comunidades pactan repartir 180 millones para luchar contra violencia de género

ESTHER LÓPEZ

La jueza autoriza el registro del chalé de la familia del investigado en caso Esther López

JUICIO HOMICIDIO

Orden de búsqueda y de prisión para un acusado del pique mortal de la M-30 por no ir al juicio

LISTAS ESPERA

La espera para operarse bajó en 2025 a 121 días, cinco menos que en 2024

COMEDORES ESCOLARES

El comedor saludable entra en vigor en los colegios: más fruta y verdura y menos fritos

CONTAMINACIÓN CIUDADES

El 96 % de los entornos escolares urbanos supera niveles de dióxido de nitrógeno recomendados por la OMS

TRÁFICO FÁRMACOS

Desmantelan 3 clínicas estéticas ilegales que ofrecían tratamientos de bótox a 150 euros

ÓPERA LICEU

Xabier Anduaga debuta como 'Werther' en una producción de Christof Loy en el Liceu

EFE

nac/fp

Redacción EFE Nacional (34)91 346 71 86

Puede escribir a nacional@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 346 72 45

Últimas Noticias

Hospitalizada tras darle un codazo su pareja cuando iban en moto en Vélez-Málaga (Málaga)

Infobae

53-69. El Casademont somete al Landes para pasar a semifinales y hacer vibrar a Zaragoza

Infobae

23-52. El Barça no tiene piedad del REBI Cuenca

Infobae

Una mesa camilla muy especial le da nueva vida a las clásicas 'A Bailar, a bailar'

Infobae

Diputado de Vox en Murcia llama a combatir aborto y eutanasia "incluso con violencia"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Seguridad Social da de alta de oficio a diez mujeres que acompañaban a clientes y les incitaban a beber en un hotel: la Justicia lo avala

La Seguridad Social da de alta de oficio a diez mujeres que acompañaban a clientes y les incitaban a beber en un hotel: la Justicia lo avala

Un excomisario de Policía advierte de que la escalada entre EEUU e Irán pudo haber desencadenado amenazas terroristas en Europa

La Justicia niega la nacionalidad española a un sefardí por no acreditar su vinculación con España: rechaza que tener cuenta bancaria y hacer donaciones lo demuestre

La IHRF despliega su agenda en España con el foco en los derechos humanos y el lawfare: “No hay paz sin justicia”

Vox no sabe si quiere más a papá o a mamá: el partido de Santiago Abascal hace equilibrios entre Donald Trump y Giorgia Meloni

ECONOMÍA

Una pareja compra un terreno para construir su casa, pero la contaminación del río les paraliza el proyecto y acaban viviendo en un cobertizo: “Nos han dejado completamente abandonados”

Una pareja compra un terreno para construir su casa, pero la contaminación del río les paraliza el proyecto y acaban viviendo en un cobertizo: “Nos han dejado completamente abandonados”

Arranca el megaproyecto Madrid Nuevo Norte donde se construirán 10.500 viviendas y un gran distrito financiero con 20 torres

Un ingeniero deja el sector ferroviario para fabricar bicicletas de madera: “Se notan menos los baches, son más cómodas a largo plazo”

El PP defenderá en el Congreso juicios exprés para que fondos ‘buitre’, bancos y empresas echen a los okupas de sus viviendas

China destaca a España como un “socio fiable” tras el “gran éxito” de la visita de Pedro Sánchez

DEPORTES

Bayern - Real Madrid, en directo: el partido de vuelta de cuartos de final de Champions en vivo

Bayern - Real Madrid, en directo: el partido de vuelta de cuartos de final de Champions en vivo

El Bayern de Múnich trunca las esperanzas del Real Madrid y les elimina de la Champions

Así es el ‘Boston Stadium’, campo en el que debutará Noruega en el Mundial 2026: tiene capacidad para más de 65.000 espectadores e instalaciones muy modernas

La profecía, el fenómeno viral que da como campeón de Champions League al Real Madrid: más de diez coincidencias y el Bayern en el punto de mira

Carlos Alcaraz se retira del torneo Conde de Godó de Barcelona debido a las molestias en su muñeca: “Tengo una lesión más seria de lo que esperaba”