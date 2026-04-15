Espana agencias

Hospitalizada tras darle un codazo su pareja cuando iban en moto en Vélez-Málaga (Málaga)

Málaga, 15 abr (EFE).- Una mujer permanece en observación en el hospital tras haberse caído, al parecer, de la motocicleta en la que viajaba de acompañante junto a su pareja, que le dio un codazo, en Vélez-Málaga (Málaga) este miércoles.

Según han informado a EFE fuentes conocedoras del caso, la víctima ha sido trasladada al centro sanitario y el individuo detenido por la Policía Local tras lo ocurrido cuando él conducía el vehículo de dos ruedas con la pareja detrás.

La mujer ha sido auxiliada en primera instancia por vecinos que pasaban por esa zona, la calle Juan Barranquero, cuando han sucedido los hechos, sobre las 18:00 horas, sin que hayan trascendido otros datos al respecto. EFE

