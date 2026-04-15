Espana agencias

Condenado en Sevilla a 66 años de cárcel por engañar a veinte niñas en redes para obtener contenido sexual

Guardar
Imagen FWQBRETBTBFQXP6ZMDC6C2M34A

La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a un hombre a algo más de 66 años de cárcel por fingir ser un chico bajo nombres falsos en redes sociales para "engañar" a unas veinte chicas menores de edad, de entre trece y dieciséis años, para que le facilitasen vídeos y fotografías de índole sexual, entre ellas de sus partes íntimas, en ropa interior o de partes de su cuerpo sin ropa.

Según la sentencia, consultada por Europa Press, el encausado, simulando ser un menor de edad de unos quince o dieciséis años de nombre 'Damián' o, en algunos casos, 'José', utilizó "de forma continuada la red social 'Likee' con la finalidad de localizar y contactar con menores de edad, iniciando conversaciones de apariencia inocua, centradas en el intercambio de datos personales tales como nombre, edad, lugar de residencia, aficiones y otros aspectos similares".

Así, prosigue, "una vez generado este primer acercamiento y bajo el pretexto de profundizar en el conocimiento mutuo, solicitaba a las menores que le facilitasen su número de Whatshapp, así como su contacto en redes sociales y aplicaciones", por lo que "trasladaba así esta comunicación a canales más directos y menos supervisados en los que llegó a crear hasta siete perfiles falsos, creando un clima ficticio de confianza".

De esta forma, "hacía creer a las víctimas que se comunicaban con otro menor de edad. El acusado reconducía así progresivamente el contenido de las conversaciones hacia un ámbito de naturaleza sexual, solicitando de manera reiterada que las menores le enviaran material de contenido sexual y, a su vez, les remitía imágenes de la misma natruraleza que tenía almacenadas y que atribuía a los supuestos 'Damián' o 'José'".

Una vez recibidos estos contenidos sexuales en primer lugar, el acusado "incrementaba sus exigencias, solicitando a las menores la realización de conductas sexuales cada vez más específicas, llegando incluso a requerir el uso de diversos objetos de uso cotidiano para la ejecución de tales actos".

En su teléfono móvil se llegaron a localizar 15.119 archivos de contenido pedófilo entre los que se encontraban "las imágenes y vídeos obtenidos, los archivos generados por una aplicación para efectuar capturas y grabaciones de pantalla en los casos en los que las interacciones se producían mediante videollamadas, así como capturas de pantalla de perfiles de menores de edad en redes sociales".

De los análisis de los archivos y conversaciones mantenidas se llegaron a identificar a un total de 20 menores de entre 12 y 16 años, con las que contactó, en la mayoría de los casos, "llegando a conseguir que le enviase imágenes de sus pechos o zonas genitales", así como otras imágenes sexuales o en ropa interior.

Según el escrito, el acusado presenta un trastorno parafilico por exhibicionismo y un trastorno parafilico por pedifilia que "no suponen un menoscabo de las capacidades cognitivas o volitivas". No obstante, "en el momento de los hechos, presentaba una situación de drogadicción de larga evolución que afectaba de manera relevanta a su capacidad volitiva". Además, dicha dependencia "influyó en la ejecución de los hechos enjuiciados".

Aunque el reconocimiento de los hechos por parte del encartado no se produjo de forma "inmediata", finalmente el mismo "efectuó un reconocimiento libre y veraz" de los mismos y prestó una "colaboración activa" con la Administración de Justicia que se tradujo en una conformidad "determinante" para la simplificación del trámite.

De esta forma, la Sala ha condenado al encausado a algo más de 66 años por dos delitos de elaboración de material de abuso infantil, catorce delitos agravados de elaboración de material de abuso sexual infantil, cuatro delitos de exhibicionismo y provocación sexual, tres delitos de agresión sexual a menor de 16 años, un delito de embaucamiento, dos delitos de embaucamiento con la intención de obtener material de abuso infantil.

Además, deberá indemnizar a cada una de las víctimas, con cantidades que oscilan entre los 3.000 y los 15.000 euros según el caso, con un total de 112.000 euros. El procesado ha mostrado conformidad con el escrito de acusación, así como con las penas y la responsabilidad civil solicitadas. La Sala ha apreciado una circunstancia atenuante analógica de drogadicción y una atenuante analógica de confesión tardía.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Illa dice que Cataluña participará en la gobernanza de El Prat de forma bastante inmediata

Infobae

Atxurra Egurrola, que ordenó el secuestro de Ortega Lara, queda libre tras cumplir su pena

Infobae

Víctimas de Adamuz se concentran frente al Congreso con 47 sillas y gritos contra Puente

Infobae

Alcaldesa de Ripoll "agradece" a Illa que "desarticule" el PSC tras facilitar presupuesto

Infobae

El comité intercentros niega la existencia de "listas negras" en Navantia

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La administración catalana retira la pensión de invalidez a una pensionista por pasar más de 90 días al año en Marruecos

La administración catalana retira la pensión de invalidez a una pensionista por pasar más de 90 días al año en Marruecos

La Policía Nacional detiene a un empresario por explotar laboralmente a migrantes en situación irregular y cobrar hasta 8.000 euros por facilitar la regularización de otros

Condenan a 180 años de prisión a un profesor de un instituto de Navarra que grabó a 42 mujeres en los baños del centro y probadores de comercios

Cuatro militares heridos tras volcar un blindado en unas maniobras en Zaragoza

María Corina Machado avanza que no se reunirá con Pedro Sánchez: “En determinados momentos no conviene” por la libertad de Venezuela

ECONOMÍA

Los inversores se marchan de París, donde vuelven los parisinos: qué hizo Anne Hidalgo y el salto del nuevo alcalde para una vivienda asequible

Los inversores se marchan de París, donde vuelven los parisinos: qué hizo Anne Hidalgo y el salto del nuevo alcalde para una vivienda asequible

Estos son los trabajos que ya pueden alcanzar los 100.000 euros anuales en España

Así es como puedes desgravarte el alquiler en la Renta de 2026 si tienes menos de 36 años y vives en Castilla-La Mancha

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

El Gobierno oficializa en el BOE la jornada laboral de 35 horas para los casi 250.000 empleados de la Administración General del Estado

DEPORTES

Las palabras de Hansi Flick tras caer eliminados de la Champions: “Estamos decepcionados. Hemos tenido muchas ocasiones”

Las palabras de Hansi Flick tras caer eliminados de la Champions: “Estamos decepcionados. Hemos tenido muchas ocasiones”

Atlético de Madrid - FC Barcelona , en directo: el partido de vuelta de cuartos de final de la Champions en vivo

El Atlético de Madrid sufre, pero sigue soñando en la Champions: elimina al FC Barcelona gracias al resultado del Camp Nou y se mete en semifinales

Una ciudad impulsada por la MLS y donde también debuta Estados Unidos: así es el país donde España inicia su camino en el Mundial 2026

Musso se gana la noche más grande: Simeone elige al argentino y jugará la vuelta de octavos de Champions pese a la vuelta de Oblak