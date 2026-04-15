23-52. El Barça no tiene piedad del REBI Cuenca

Cuenca, 15 abr (EFE).- El Barça firmó este miércoles una auténtica exhibición en El Sargal tras imponerse con un contundente 23-52 al REBI Cuenca, en un encuentro adelantado de la jornada 27 de la Liga ASOBAL.

Un resultado que, además, permite al conjunto azulgrana igualar su propio récord goleador en la competición.

El equipo catalán, que llegaba a la capital conquense tras proclamarse campeón de liga, no dio opción desde el inicio a un REBI Cuenca que, con la mente puesta en el crucial duelo del domingo ante Bada Huesca, optó por repartir minutos y dar entrada a jóvenes promesas como Aitor Colmena y Pablo Cavallaro.

El conjunto local logró mantenerse en el partido durante los primeros diez minutos, pero un demoledor parcial de 1-12 a favor del Barça rompió por completo el encuentro.

A partir de ahí, el dominio visitante fue absoluto, alcanzando el descanso con un claro 12-27.

Tras el paso por vestuarios, el guion no cambió. El Barça continuó imponiendo su ritmo, castigando al contragolpe y ampliando diferencias con facilidad, con jugadores como Aleix y Dani liderando las transiciones rápidas. El REBI Cuenca, sin capacidad de respuesta, vio cómo la ventaja seguía creciendo hasta un marcador final que refleja la enorme superioridad azulgrana.

Más allá del resultado, el encuentro dejó también un momento destacado para la afición conquense, ya que durante el descanso se presentó al pivote argentino Lucas Moscariello, nuevo refuerzo del equipo hasta junio de 2028.

Con esta derrota, el REBI Cuenca pasa página rápidamente para centrarse en su próximo compromiso liguero, donde se jugará buena parte de sus aspiraciones en un duelo clave ante el Bada Huesca.

- Ficha técnica:

23. REBI Cuenca (12+11): Tonicher; Aldini (1), Sergio Antúnez (1), Toth (3), Perbela (5), Juanpe (1), Tavares (4), siete inicial, Dani Arguillas (p), Bertoldo (4), Manuel Lima (2,1p), Nacho Pizarro, Álvaro Martín (1), Fede Pizarro (1), Aitor Colmena y Pablo Cavallaro.

52. Barça (27+25): Hallgrimsson; Janc (1), Thimothey N´Guessan (5), Adrián Sola (2), Makuc (4), Fàbregas (4), Ian Barrufet (4p), siete inicial, Nielsen (p), Daniel Fernández (8), Carlsrogard (3), Dika Mem (6), Cikusa (3), Aleix Gómez (3), Óscar Grau (2), Elderaa (3), y Luis Frade (4).

Marcador cada cinco minutos: 2-3, 5-8, 7-11, 7-16, 8-20, 12-27, descanso, 13-30, 15-33, 15-37, 17-41, 21-46 y 23-52.

Árbitros: Luis Colmenero Guillén y José Manuel Iniesta Castillo. Excluyeron, por parte local, a Tavares y, por parte visitante, a N`Guessan.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la 27ª jornada de la liga Nexus Energía Asobal disputado en el polideportivo El Sargal ante unos 600 espectadores. EFE

CRM/sab