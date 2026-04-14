Espana agencias

Zverev, primer cabeza de serie en Múnich, sufre para superar a Kecmanovic en su debut

Guardar

Redacción Deportes, 14 abr (EFE).- El alemán Alexander Zverev, primer cabeza de serie en el torneo ATP 500 de Múnich, necesitó tres sets en su debut para superar al serbio Miomir Kecmanovic (6-3, 3-6, 7-6) y citarse en octavos de final con el canadiense Gabriel Diallo.

Zverev, número 3 del 'ranking' ATP, empezó algo dubitativo el primer set, pero se repuso después de sufrir la primera rotura de servicio del partido y ganó cuatro juegos consecutivos para encarrilar la manga y terminarla en poco más de media hora (6-3).

En el segundo set, en cambio, empezó arrebatándole la ventaja de saque a Kecmanovic, pero el serbio respondió inmediatamente. Aunque necesitó 51 minutos, con juegos muy largos, Kecmanovic igualó el tanteo en el marcador devolviéndole el 6-3 a su rival.

Todo quedaba por decidir para el último parcial. La igualdad era máxima: no hubo ninguna rotura de servicio y ambos tenistas defendieron sus servicios con contundencia, endosando al rival varios juegos en blanco. El set llegó a la muerte súbita y, ahí, Zverev tiró de galones para llevarse el encuentro en el primer punto de partido del que dispuso (7-6(2)).

El alemán jugará en octavos de final contra el canadiense Gabriel Diallo, que ganó este lunes por la vía rápida (apenas una hora y 17 minutos) al ucraniano Vitaliy Sachko (6-1, 6-2). Su único enfrentamiento previo fue en el último Abierto de Australia, en el que se impuso Zverev en cuatro sets. EFE

Últimas Noticias

PP, Vox y Junts cargan contra la regularización que Sánchez aprueba con aval de la Iglesia

Infobae

Los dos concejales del PSC de Ripoll critican ahora que el partido acepte su renuncia

Infobae

La reina Letizia se reúne con refugiados y representantes de ACNUR en la Zarzuela

Infobae

Confirman 13 años de cárcel para un hombre por agresión sexual a su prima menor durante cinco años

Confirman 13 años de cárcel para un hombre por agresión sexual a su prima menor durante cinco años

Iraola: "Ha sido un honor dirigir al Bournemouth"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Varios estafadores desvían en carretera todo el tráfico a un peaje falso: la policía los descubre un año y medio después

Varios estafadores desvían en carretera todo el tráfico a un peaje falso: la policía los descubre un año y medio después

La Armada presenta el buque ‘Proserpina’ para proteger el fondo marítimo mientras persisten las amenazas rusas

Bruselas advierte de posibles “problemas de suministro” de combustible para aviones “en el futuro próximo” por la guerra en Irán

Confirman las penas de 11 años de cárcel a dos miembros de una empresa de desokupación que agredieron a un hombre con una barra de metal en Tenerife

Feijóo culpa al Gobierno de “regalar papeles” con la regularización extraordinaria de migrantes y el PSOE le acusa de dar una “lección magistral de bulos”

ECONOMÍA

El campo español se cuela en los acuerdos de Sánchez en China: frutos secos, aves y cerdo para un mercado de 1.400 millones de habitantes

El campo español se cuela en los acuerdos de Sánchez en China: frutos secos, aves y cerdo para un mercado de 1.400 millones de habitantes

El FMI rebaja el crecimiento mundial por la guerra en Oriente Medio, pero sitúa a España a la cabeza de la eurozona con un 2,1%

¿Eres ama de casa? Esta es la pensión que puedes cobrar aunque no hayas cotizado

Víctor Arpa, abogado: “Si te han despedido estando de baja, podrían obligar a la empresa a readmitirte”

Las aerolíneas europeas piden a Bruselas medidas urgentes ante la crisis de suministro de combustible

DEPORTES

La temporada 91-92, el inicio de los maratones entre FC Barcelona y Atlético de Madrid o los seis partidos en la presente campaña

La temporada 91-92, el inicio de los maratones entre FC Barcelona y Atlético de Madrid o los seis partidos en la presente campaña

Tiago Bebe, de ser comparado con Cristiano e ídolo en vallecas a no tener la convocatoria asegurada para ir al primer Mundial de la historia de Cabo Verde

La selección suiza elige San Diego como sede para el Mundial 2026: “Queríamos un lugar donde pudiéramos relajarnos, recargar energías, entrenar al máximo”

Lamine Yamal, antes del partido de Champions ante el Atlético de Madrid: “A ver si el Cholo me hace un favor y me pone un uno contra uno con algún jugador”

‘It´s coming home’, el himno que narra las derrotas de la selección inglesa y que los aficionados cantan en las gradas