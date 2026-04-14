Zverev, primer cabeza de serie en Múnich, sufre para superar a Kecmanovic en su debut

Redacción Deportes, 14 abr (EFE).- El alemán Alexander Zverev, primer cabeza de serie en el torneo ATP 500 de Múnich, necesitó tres sets en su debut para superar al serbio Miomir Kecmanovic (6-3, 3-6, 7-6) y citarse en octavos de final con el canadiense Gabriel Diallo.

Zverev, número 3 del 'ranking' ATP, empezó algo dubitativo el primer set, pero se repuso después de sufrir la primera rotura de servicio del partido y ganó cuatro juegos consecutivos para encarrilar la manga y terminarla en poco más de media hora (6-3).

En el segundo set, en cambio, empezó arrebatándole la ventaja de saque a Kecmanovic, pero el serbio respondió inmediatamente. Aunque necesitó 51 minutos, con juegos muy largos, Kecmanovic igualó el tanteo en el marcador devolviéndole el 6-3 a su rival.

Todo quedaba por decidir para el último parcial. La igualdad era máxima: no hubo ninguna rotura de servicio y ambos tenistas defendieron sus servicios con contundencia, endosando al rival varios juegos en blanco. El set llegó a la muerte súbita y, ahí, Zverev tiró de galones para llevarse el encuentro en el primer punto de partido del que dispuso (7-6(2)).

El alemán jugará en octavos de final contra el canadiense Gabriel Diallo, que ganó este lunes por la vía rápida (apenas una hora y 17 minutos) al ucraniano Vitaliy Sachko (6-1, 6-2). Su único enfrentamiento previo fue en el último Abierto de Australia, en el que se impuso Zverev en cuatro sets. EFE