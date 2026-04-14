Herido grave un hombre tras ser tiroteado en la terraza de una cafetería de Barcelona

Barcelona, 14 abr (EFE).- Un hombre se encuentra hospitalizado en estado grave tras ser tiroteado a primera hora de esta tarde en la terraza de una cafetería en la que estaba sentado en el barrio del Poblenou, perteneciente al distrito de Sant Martí de Barcelona.

El tiroteo se ha producido sobre las 15:50 horas en el Passeig del Taulat, a la altura de la calle Selva de Mar, por causas que se están investigando, según ha avanzado la Vanguardia y han confirmado a EFE fuentes de los Mossos d'Esquadra.

La víctima ha recibido varios impactos de bala cuando estaba tomando una consumición en la terraza de la cafetería Kibo, un local del Poblenou especializado en desalmuerzos y cócteles muy frecuentado por turistas, además de por vecinos de la zona.

Tras ser tiroteado, el hombre ha sido atendido por efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) y posteriormente trasladado al Hospital del Mar en estado grave.

Fuentes hospitalarias han informado a EFE de que el hombre se encuentra estable, aunque su pronóstico es reservado.

Agentes de la policía científica de los Mossos d'Esquadra se han desplazado al lugar de los hechos y han acordonado la zona para recoger indicios, mientras toman declaración a varios testigos presenciales del tiroteo, que ha ocurrido cuando la calle estaba muy transitada.

Vecinos del barrio han explicado a EFE que la víctima vive en la zona y es un cliente habitual del local en el que ha sido tiroteado, y que una vecina, alertada por los gritos, le ha practicado los primeros auxilios hasta que ha llegado la ambulancia.

Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para esclarecer las causas de este incidente, en el que se han efectuado varios disparos contra la víctima, y para identificar al autor de los hechos.

Además de agentes de la Policía Científica, los Mossos han desplazado también al lugar del tiroteo a efectivos de Seguridad Ciudadana. EFE

(foto) (vídeo) (audio)

EFE