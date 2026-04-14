Regularizaciones de migrantes, un mecanismo usado desde los años 80 por el PP y el PSOE

Madrid, 14 abr (EFE).- La regularización extraordinaria de migrantes aprobada este martes por el Consejo de Ministros es un mecanismo empleado desde los años 80 del siglo pasado por Gobiernos del PSOE y PP, la última vez en 2005, y es un proceso no exclusivo de España sino de toda la Unión Europea.

En la UE se han llevado a cabo más de 40 regularizaciones de inmigrantes desde los 90, las últimas de ellas en Italia y Portugal, en 2020 y 2021, respectivamente.

En España, la última regularización se produjo en 2005, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero; pactada con todas las fuerzas políticas (menos el PP), los agentes sociales y las ONG, y que "legalizó" a 576.506 extranjeros.

Ha sido la regularización de mayor alcance hasta el momento y por primera vez se vinculó de forma directa al mercado laboral, ya que se exigía un contrato de trabajo firmado.

Los dos primeros procesos extraordinarios se pusieron en marcha durante los gobiernos de Felipe González, en 1985 y en 1991, y benefició a más de 135.000 extranjeros.

En la primera, el único requisito fue que las personas foráneas en situación irregular acreditasen su estancia en España desde antes del 24 de julio de 1985.

Con José María Aznar en La Moncloa, en 1996 se diseñó un mecanismo para conceder papeles a quienes hubieran sido titulares alguna vez de un permiso y a sus familiares, siempre que hubieran estado en España con anterioridad al 1 de enero de aquel año. Obtuvieron papeles 21.294 inmigrantes.

El siguiente proceso puesto en marcha por el Gobierno del PP, en 2000, fue mucho más amplio. Se exigió a los extranjeros haber entrado en España antes del 1 de junio de 1999 y haber contado en algún momento con un permiso o haberlo solicitado. Consiguieron la documentación 264.153.

En 2001 hubo otro proceso extraordinario, pero muy distinto a los anteriores, ya que solo pudieron acogerse a él los ciudadanos ecuatorianos.

El 3 de enero de ese año doce inmigrantes de Ecuador que carecían de permisos de residencia y trabajo en España murieron en un accidente de tráfico en Lorca al ser arrollada por un tren la furgoneta en la que se dirigían a trabajar al campo.

La tragedia llevó a cerrar un acuerdo con Quito para una "operación humanitaria de regularización" que financiaría el retorno voluntario de ecuatorianos a su país para obtener allí su permiso de residencia y trabajo en España. Más de 20.000 consiguieron papeles.

Pero el proceso de regularización más grande puesto en marcha durante los gobiernos de Aznar, también en 2001, fue la llamada regularización por arraigo, que otorgó papeles a 239.174 inmigrantes.

Tuvieron que demostrar que se encontraban en España desde principios de año y acreditar su arraigo en el país, su incorporación real o potencial al mercado de trabajo, una anterior residencia regular en el país o vínculos familiares con residentes legales.

El real decreto aprobado este martes por el Gobierno establece que los requisitos para beneficiarse de la regularización serán encontrarse en situación irregular, estar en España desde antes del pasado 1 de enero y haber acumulado cinco meses de residencia en el país de forma ininterrumpida.

El texto exige además carecer de antecedentes penales y no suponer una amenaza para el orden o la seguridad públicos. EFE