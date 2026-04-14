Milei se muestra como arquero para repasar logros de su gestión en insólito video animado

Buenos Aires, 13 abr (EFE).- El presidente argentino, Javier Milei, difundió en las últimas horas un inusual video animado con inteligencia artificial en el que se representa a sí mismo como arquero de la selección argentina para repasar los logros de su gestión.

La pieza, difundida este lunes por el partido de Milei, La Libertad Avanza, en la antesala del Mundial 2026, muestra al mandatario convertido en un personaje animado que “ataja” problemas económicos y sociales, mientras el avance del partido funciona como metáfora de su administración.

Con estética de videojuego o dibujo animado y tono épico, el video incluye guiños al relato del periodista Víctor Hugo Morales del gol de Diego Maradona a Inglaterra en el Mundial de 1986.

El propio Milei aparece como figura central del equipo y protagonista de las jugadas, en un formato que remite también a su pasado como arquero en el club argentino Club Atlético Chacarita Juniors, antes de su carrera como economista y político.

En el video también aparecen integrantes de su equipo económico y la presidenta de su partido, Karina Milei.

A lo largo del video, el presidente alude a medidas como el déficit cero, la baja de impuestos o la reducción del riesgo país, presentadas como hitos dentro de ese partido ficticio, en el que también se introducen referencias a temas sensibles como la pobreza, la seguridad y la baja de la edad de imputabilidad.

La publicación, viralizada rápidamente en redes sociales, sumó tanto críticas como apoyos y puso nuevamente en discusión el estilo de comunicación disruptivo del presidente argentino. EFE

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