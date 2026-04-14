Moreno señala que los andaluces "quieren una mayoría de estabilidad" tras el CIS andaluz

Sevilla, 14 abr (EFE).- El presidente de la Junta de Andalucía y candidato a la reelección por el PP-A, Juanma Moreno, ha asegurado que los andaluces "quieren una mayoría de estabilidad" como también "añoran en otras partes de España" como Extremadura, Aragón o Castilla y León.

A preguntas de los periodistas en un encuentro del Fórum Europa Tribuna Andalucía, Moreno ha valorado los resultados de la encuesta de la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra) publicada este martes y que otorga al PP-A el 42,8 % de los votos, lo que supondría entre 54 y 57 diputados, con lo que podría revalidar la mayoría absoluta (55) en las elecciones autonómicas del 17 de mayo.

"Las encuestas son encuestas" y retratan "una foto del momento", ha recordado Moreno, quien ha advertido de que "hay un punto a veces de confianza" cuando "no hay nada ganado", por lo que ha pedido prudencia.

"Aquí lo que nos jugamos es tener una mayoría estable como la que hemos disfrutado a lo largo de estos cuatro años, o meternos en el lío en el que se encuentran desgraciadamente otros territorios que llevan ya -algunos- medio año sin gobierno", ha aseverado.

Ha reconocido que "Vox es un partido político que ha estado al alza prácticamente en todos los ciclos electorales" si bien en Andalucía está teniendo "un crecimiento más lento". EFE