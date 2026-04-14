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El obispo Munilla cree que Trump ha reaccionado con el papa como "la niña del exorcista"

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Alicante, 14 abr (EFE).- El obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, ha opinado que la petición del papa León XIV contra la guerra ha molestado a la "fiera" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien ha comparado con "la niña del exorcista".

En el programa 'Sexto continente' emitido en Radio María este lunes 13 de abril, Munilla ha manifestado que Trump se ha "revuelto" contra el papa después de que éste enviara el pasado sábado desde la basílica de San Pedro el mensaje al mundo de que quien tenga capacidad de optar por la guerra o la paz, que elija esto último.

Ha proseguido que estas palabras "increíbles, bellísimas y profundísimas" fueron "las que molestaron a la fiera", en referencia al presidente estadounidense, quien se "revolvió como la niña del exorcista con el agua bendita" pese a que el papa "tuvo la delicadeza" de no mencionar al propio Trump ni a Estados Unidos.

Para Munilla, "Trump está optando por el camino de la guerra y no la paz" ante lo cual León XIV "ha hecho lo que debía de hacer" pese a que haya "tocado el trigémino al hombre que cree el más poderoso del mundo".

El obispo de Orihuela-Alicante ha considerado que Trump hace una "banalización del mal" y que se "ufana" cuando "hace alarde de una victoria (militar) rotunda y que ha borrado del mapa" al enemigo ya que en realidad "mata a gente inocente, destrozando familias".

A su juicio, "hay un delirio de omnipotencia: la idolatría de creerse que soy el dueño del mundo" en un tiempo en el que también observa que los movimientos geoestratégicos buscan el "lucro injusto".

"Aquí hay gente que se está forrando con operaciones en la Bolsa, con el petróleo y el gas", ha advertido Munilla antes de comentar que hay dirigentes que deciden arbitrariamente sobre esas fuentes energéticas y su distribución mundial para ganar dinero.

Y también ha alertado que se juega con los tiempos de esas decisiones: "Ahora voy a dar una noticia que va a hacer subir y bajar las bolsas, pero a ti te lo digo un cuarto de hora antes para que compres o vendas y te forres", ha señalado. EFE

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