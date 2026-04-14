Los actos por el Día de las Fuerzas Armadas en Vigo incluirán revista naval y exhibiciones, además del desfile

La ciudad de Vigo acogerá entre el 26 y el 31 de mayo diversos actos con motivo de la celebración del Día de las Fuerzas Armadas, con exhibiciones, una revista naval, música y el tradicional desfile aéreo y terretre, presidido por SSMM los Reyes, y que tendrá lugar el sábado 30 de mayo a las 12.00 horas en la Avenida de Samil.

Los actos han sido detallados este martes en una rueda de prensa ofrecida en la ciudad por el Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Teodoro Esteban López Calderón, y el alcalde de Vigo, Abel Caballero.

El JEMAD ha agradecido la cooperación y disposición del Ayuntamiento de Vigo para acoger estas celebraciones, y ha valorado que "no ha habido sugerencia o aspecto que no se hubiera resuelto con carácter inmediato".

Según ha recordado, las actividades del Día de las Fuerzas Armadas pretenden dar a conocer a la ciudadanía el trabajo de los militares, incluida la Guardia Civil, dentro y fuera de las fronteras de España, "su labor permanente de vigilancia y protección del territorio, y de los espacios de soberanía e interés nacional, así como de defensa de la paz y la libertad".

El lema de los actos de este año será 'Todos unidos defendemos España', ha explicado, y ha remarcado que ese lema cobra especial relevancia en un momento como el actual, en el que las "situaciones de confrontación en el mundo" afectan también a la vida cotidiana de los ciudadanos. "Estamos en el punto de mira de nuestros adversarios por formar parte del mundo occidental, por estar en organismos como la OTAN o la UE, y por defender la democracia", ha proclamado.

Finalmente, ha hecho una mención especial a los más de 4.000 miembros de las Fuerzas Armadas desplegados por diferentes lugares del mundo en misiones de la OTAN o en otras misiones, para contribuir a preservar la seguridad internacional.

Por su parte, el alcalde, Abel Caballero, ha trasladado su "entusiasmo" porque Vigo acoja estos actos, con el desfile del día 30 de mayo como eje central, y ha puesto en valor que toda la ciudad será un lugar de celebración. Tras enfatizar que Vigo tiene "una larguísima tradición militar", aludiendo a la desaparecida ETEA, ha remarcado la importancia de las Fuerzas Armadas no solo como potencia militar, sino como "fuerza de paz", y ha trasladado la "admiración" por esa labor y por su papel "vertebrador" en España.

PROGRAMACIÓN DE LOS ACTOS

Los actos con motivo del Día de las Fuerzas Armadas comenzarán el martes 26 de mayo con el izado de la Bandera en Montero Ríos y la inauguración de una exposición estática de material, que podrá visitarse hasta el 31 de mayo.

El 27 de mayo a las 19.15 horas se realizará una exhibición de personal y de material en las pistas de atletismo de Balaídos; y el 28 de mayo a las 19.15 habrá un encuentro musical con la participación de 7 unidades musicales de las Fuerzas Armadas y una banda municipal en la Porta do Sol.

El viernes 29 de mayo, el rey Felipe VI presidirá a las 15.30 horas la Revista Naval en la ría, en la que participarán buques de la Armada y de la Guardia Civil. A las 17.15 horas, en la playa de Samil, habrá una exhibición de material y personal, que incluirá una exhibición ecuestre, un ejercicio de asalto anfibio, exhibición de guías caninos, helicópteros, etc.

DESFILE TERRESTRE Y AÉREO

El acto central se celebrará el sábado 30 de mayo en la Avenida de Samil, desde las 12.00 horas. El evento, presidido por los Reyes, comenzará con los Honores, tras lo que Felipe VI pasará revista. A continuación, se hará el salto en paracaídas con la Bandera y el izado de la misma, así como el homenaje a los militares fallecidos.

Después se llevará a cabo el desfile aéreo, con la participación de 46 aviones ('cazas', aviones de transporte, aviones de vigilancia y rescate marítimo, etc.) y 25 helicópteros, y se cerrará esta parte con el desfile de la Formación Mirlo.

Luego llegará el turno del desfile terrestre, con la participación de 100 vehículos y 32 motos, y el desfile a pie de Guardia Real, un batallón de la Armada, un escuadrón del Ejército del Aire, un batallón mixto Guardia Civil-UMe, dos batallones del Ejército de Tierra, efectivos del Grupo de Regulares de Ceuta y de la Legión de Melilla. Cerrando la marcha desfilarán la Batería Real y el Escuadrón de Caballería de la Guardia Civil.

Entre el desfile terrestre y el aéreo participarán más de 3.200 personas; en la Revista Naval y exhibición del día anterior participará unos 1.395 efectivos; y en el encuentro de unidades musicales habrá casi 300 participantes.

Además de estas actividades en Vigo, Galicia acogerá otra treintena de actos con motivo del Día de las Fuerzas Armadas, y las celebraciones se extenderán por toda la geografía española, así como por otros países donde hay desplegados militares españoles.