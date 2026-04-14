Muere el perro de Susanna Griso devorado por dos rottweilers: “El caniche se escapó y los perros peligrosos se lo zamparon”

Muere Obi, el perro de Susanna Griso (Instagram)

Susanna Griso ha vivido en las últimas horas un episodio de especial dureza personal tras la muerte de uno de sus perros, Obi, mientras se encontraba en una residencia canina acompañada por su pareja, Luis Enríquez. El suceso, ocurrido ante los propios ojos de la presentadora de Espejo Público, ha empañado con un sabor agridulce la etapa final de los preparativos de su boda, fijada para el 25 de julio en la Costa Brava.

El caniche, al que Susanna Griso y su familia habían adoptado durante unas vacaciones en Asturias en 2023, ha fallecido tras entrar accidentalmente en el recinto donde se encontraban varios rottweilers, que acabaron con su vida. La periodista fue testigo directo del ataque, según ha desvelado el periodista Carlos Pérez Gimeno en la Crónica Rosa de Es la mañana de Federico, en EsRadio. El propio Pérez Gimeno ha explicado también que el impacto emocional ha sido inmediato: “Susanna se llevó un soponcio enorme, un gran disgusto”.

La trágica muerte de Obi se produjo mientras Susanna Griso y Luis Enríquez visitaban una residencia canina con el objetivo de incorporar nuevos miembros a su familia perruna, tal y como se puede observar en la cuenta de Instagram de la presentadora. Según ha relatado Carlos Pérez Gimeno, “el caniche se escapó y entró donde estaban los rottweilers, y los perros peligrosos se zamparon al perro”. Este accidente se produjo en presencia tanto de la presentadora como de su pareja, generando un profundo malestar y conmoción en ambos.

Susanna Griso con sus dos nuevos caniches y su galgo (Instagram)

Obi, el caniche de Susanna Griso

Obi, llamado así en honor a Obi-Wan Kenobi de Stars Wars, fue el segundo perro que Susanna Griso adoptó, después de la galga Kali. La periodista solía compartir en redes detalles de su vida en común y recientemente había descrito a Obi como “muy activo y muy sociable”, detallando también que se adaptó “a las mil maravillas a la familia”. Por el momento, ni Griso ni su entorno han decidido si iniciarán acciones legales contra el centro responsable, tras las circunstancias que rodearon el suceso, que ha sido calificado como especialmente traumático por los testigos.

La familia perruna de Susanna Griso

A pesar de que Griso no se ha pronunciado públicamente sobre la muerte de Obi y se ha incorporado esta mañana a Espejo Público, sí ha compartido en redes sociales que en su hogar ya han llegado dos cachorros de caniche canela y marrón, con el mensaje “La familia crece”, reflejando la voluntad de sobrellevar el duelo derivado del atropellado suceso con las nuevas incorporaciones. Kali, la galga que ya convivía con Obi, ha aparecido junto a los nuevos cachorros, según las imágenes publicadas.

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El episodio se produce mientras Susanna Griso y Luis Enríquez siguen cerrando los últimos detalles para la celebración de su boda. La periodista había regresado recientemente de París tras presenciar el acto de entrega del premio que ha recibido el rey Juan Carlos en la Asamblea de Francia, pocos días antes de que ocurriese este trágico incidente que, según ha insistido Carlos Pérez Gimeno en la Crónica Rosa de EsRadio, ha supuesto “uno de los episodios más impactantes y dramáticos” en la vida de Susanna Griso.