Llaman a juicio a tres personas por el asesinato del futbolista Mario Pineida en Ecuador

Quito, 13 abr (EFE).- La justicia de Ecuador llamó a juicio a tres personas por el asesinato del futbolista profesional Mario Pineida, jugador del Barcelona de Ecuador, y de su pareja, Guiselle F., cometido el 17 de diciembre de 2025 en los exteriores de una carnicería situada en el norte de Guayaquil, la ciudad más grande del país.

La Fiscalía detalló este lunes que la decisión fue adoptada por el juez de Garantías Penales de la Unidad Judicial Albán Borja durante la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, después de que el Ministerio Público presentara un dictamen acusatorio contra Cristian David P. G., Jimnery Mariander P. B. y Yohervy M. S.

De acuerdo con la Fiscalía, a partir de unos videos de las cámaras de seguridad se logró ubicar a David P. G. en un hotel de Guayaquil, y fue entonces cuando facilitó información sobre números de cuentas bancarias de Jimnery Mariander P. B., a las que presuntamente se hicieron transferencias de dinero vinculadas con el crimen.

Entre los elementos presentados también constan los contratos de arrendamiento de la vivienda donde residía uno de los procesados, así como copias certificadas de la promesa de compraventa de un vehículo en el que supuestamente se recogió y transportó al autor material del doble asesinato.

El juez ratificó la prisión preventiva de David P. G. y de Jimnery Mariander P. B., mientras que para Yohervy M. S., que permanece prófugo, se solicitó a la Interpol la emisión de una notificación roja internacional.

Según la investigación, este último habría ordenado transferencias por 3.000 dólares que estarían relacionadas presuntamente con la ejecución del delito.

Mario Pineida murió tras recibir múltiples impactos de bala en un ataque perpetrado a plena luz del día en un sector transitado de Guayaquil, uno de los principales focos de la ola de violencia criminal ligada al crimen organizado que atraviesa Ecuador.

Conocido como El Pitbull, el futbolista de 33 años, dio sus primeros pasos profesionales en Independiente del Valle y desarrolló una trayectoria que incluyó etapas en el Fluminense de Brasil y en clubes ecuatorianos como El Nacional y Barcelona, equipo al que regresó en varias ocasiones. EFE