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Vélez derrotó a Central Córdoba y quedó como líder de su zona

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Buenos Aires, 13 abr (EFE).- Vélez Sarsfield derrotó este lunes por 1-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero y quedó como único líder de la Zona A del Torneo Apertura del fútbol argentino.

Con gol de Joaquín García, el equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto se impuso en su estadio y alcanzó los 25 puntos, uno más que su escolta Estudiantes de La Plata, que el sábado ganó por 2-1 a Unión de Santa Fe.

El telón de la decimocuarta jornada cayó hoy con el triunfo de Lanús por 1-0 sobre gracias al gol del colombiano Yoshan Valois.

Este lunes además Gimnasia y Esgrima La Plata venció por 1-2 a Sarmiento en Junín y Talleres de Córdoba por el mismo marcador en su visita a Defensa y Justicia.

En la próxima jornada habrá un duelo estelar el domingo: el superclásico del fútbol argentino en el Estadio Monumental de Núñez entre River Plate y Boca Juniors. EFE

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