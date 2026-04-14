Azzi Fudd lidera el draft de la WNBA con Awa Fam en el número 3 y Gabriela Jáquez en el 5

Washington, 13 abr (EFE).- La estadounidense Azzi Fudd fue elegida este lunes por las Dallas Wings como la número uno del draft de la WNBA que se celebró en Nueva York, con la española Awa Fam en la tercera posición con las Seattle Storm y la mexicana Gabriela Jáquez en la quinta con las Chicago Sky.

Fudd, exterior anotadora de 23 años, atrajo los focos de varios equipos de la WNBA en las semanas previas al draft por su rol con las UConn Huskies en el 'March Madness' de la NCAA.

En Dallas se reunirá con Paige Bueckers, su excompañera en UConn, que el año pasado fue elegida también por las Wings en primera posición del draft. Antes de Fudd y Bueckers, la número uno del draft fue Caitlin Clark en 2024.

Si las Wings optaron por Fudd para reforzar su tiro exterior, las Storm hicieron la gran apuesta de la noche con Awa Fam, la pívot española de 19 años del Valencia Basket, considerada una de las jugadoras más prometedoras del mundo.

En Seattle, la alicantina formará parte de un frente interior con Dominique Malonga y Ezi Magbegor, un trío de altura, físico y que promete intimidar la WNBA.

"Estar aquí, en la WNBA, es un sueño que tengo desde los 12 años. Poder hacerlo representando a mi país es algo precioso" afirmó Fam tras ser seleccionada como la primera jugadora de fuera de Estados Unidos y una de las dos únicas, con su compatriota Iyana Martín, entre las diez primeras.

"Quiero ser yo misma y seguir creciendo. Sé que soy joven, tengo 19 años, y llegaré a la WNBA con solo 20, pero también sé que soy madura. Voy a asumir responsabilidades, dar lo mejor de mí y, sobre todo, aprender, también de las jugadoras más experimentadas", añadió.

Awa Fam obtuvo la selección más alta de un español en la historia tanto de la WNBA como de la NBA, superando el 'pick' 15 de Raquel Carrera en 2021 y el quinto puesto de Ricky Rubio en 2009.

Y en la quinta posición de este draft fue seleccionada la mexicana Gabriela Jáquez, que semanas atrás no aparecía entre las principales candidatas, pero que dio un salto tras su destacado papel en el 'March Madness', donde se proclamó campeona con UCLA.

"Estoy muy ilusionada de estar aquí. Es algo increíble. Siempre he tuve el sueño de ir a UCLA y de llegar a la WNBA, y poder cumplirlo, lo significa todo", afirmó Jáquez, de 22 años, tras ser seleccionada por las Chicago Sky.

Jáquez es la hermana de Jaime Jáquez Jr., de los Miami Heat de la NBA. Los Jáquez se convierten en los primeros hermanos mexicanos en las dos ligas. Aunque nacidos en California, ambos son internacionales con México.

La noche pareció dominada por UCLA, que apenas ocho días después de conquistar el campeonato universitario colocó a cinco de sus jugadoras -entre ellas Jáquez- en las 15 de la primera ronda del draft, un hecho sin precedentes.

Antes que Jáquez, en la cuarta posición fue seleccionada por las Washington Mystics su compañera Lauren Betts. La pívot, de 2,01 metros y 'MVP' del 'March Madnes', nació en Vitoria (País Vasco) hace 22 años cuando su padre, Andrew Betts, militaba en el TAU Cerámica (Baskonia).

Pero además de UCLA, también fue una noche histórica para España, que vio como las asturianas Iyana Martín y Marta Suárez eran seleccionadas en las posiciones 7 y 16 por las Portland Fire y las Seattle Storm.

La WNBA tenía a Martín, base de 20 años del Perfumerías Avenida de Salamnca, en el radar desde el Mundial sub-19 de la FIBA de 2023, con una actuación que le valió el 'MVP' del torneo.

A diferencia de las Storm, una de las franquicias más laureadas de la WNBA con cuatro campeonatos, las Fire parten prácticamente de cero en su regreso a la liga tras más de 20 años, como una de las dos franquicias de expansión junto a las Toronto Tempo, que debutarán en 2026.

Suárez, por su lado, fue elegida en la posición 16 del draft por las Storm, primera de la segunda ronda, aunque fue traspasada de inmediato a las Golden State Valkyries cuando parecía que iba a compartir vestuario con Awa Fam.

"Creo que, a nivel global, la WNBA demuestra que está generando atención y que la gente quiere venir aquí. Estados Unidos ha dominado el baloncesto durante mucho tiempo, así que queremos (las españolas) poder ofrecer un poco de competencia", afirmó Suárez, alera de 23 años forjada en el baloncesto universitario. EFE

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