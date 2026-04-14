Anabel Cano, primera mujer en denunciar a la Junta de Andalucía por los cribados del cáncer de mama: “El fallo lo han cometido ellos y el pecho lo he perdido yo”

Anabel Cano, de 52 años, miembro de AMAMA, una asociación española de supervivientes de cáncer de mama, posa para un retrato frente a la sede de AMAMA en Sevilla, España, 4 de noviembre de 2025. (REUTERS/Marcelo del Pozo)

A Anabel Cano le llamaron en noviembre de 2023 para hacerse una mamografía como parte del programa de cribado del cáncer de mama en Andalucía. Su hospital de referencia, el Virgen del Rocío de Sevilla, acumulaba mucho retraso, así que le citaron en una unidad móvil para agilizar el proceso. “Me dijeron que si en 10-15 días no me llamaban ni nada, es que estaba todo bien”, cuenta a Infobae.

Un año después, volvieron a citarla para una mamografía y una ecografía. Esta vez, la prueba solo se la hicieron en el pecho derecho. “Es el seguimiento de la prueba”, le dijeron. “No, no puede ser, porque la última mamografía fue hace más de un año”, respondió. El cribado ya llegaba tarde: Cano llevaba un año desarrollando un tumor en su pecho, sin saberlo. “Lo que era un grano de maíz se convirtió en una mazorca”, lamenta.

La sevillana es la primera mujer afectada por los fallos en los cribados del cáncer de mama en denunciar al Servicio Andaluz de Salud (SAS) por los retrasos. Lo hará amparada por la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama) y su abogado Manuel Jiménez, que preparan más de un centenar de reclamaciones en relación a esta crisis sanitaria.

“Es un fallo muy grande que nos hagan ir al juzgado”

Anabel Cano y otras miembros de Amama durante una protesta por el escándalo de los cribados en Sevilla, el 26 de octubre de 2025. (REUTERS/Marcelo del Pozo)

Anabel ha perdido el pecho derecho y parte del izquierdo después de su diagnóstico. “No me pudieron hacer la cirugía lo primero. Estuve casi ocho meses con quimioterapia e inmunoterapia, hasta que en las últimas sesiones empecé a pasarlo muy mal y ya decidieron operar. Ahora, llevo desde octubre con inmunoterapia; me han puesto ocho sesiones más”, cuenta.

Como ella, miles de mujeres en Andalucía sufren las consecuencias de los retrasos en los cribados. La Junta ha cifrado en 2.317 las afectadas por esta crisis sanitaria, de las que el 90% habrían sido tratadas en el Hospital Virgen del Rocío. Las cifras no cuadran dentro de Amama, que calcula que son más de 3.000.

El de Anabel, sin embargo, ha sido de los casos más mediáticos, después de que la mujer acudiese al Parlamento andaluz y acusase a Juanma Moreno de arruinarle la vida. “Le culpo como presidente que está en la actualidad. Lleva 8 años en el poder y no ha hecho nada, lo que ha hecho es seguir perjudicando”, asegura. La sevillana recuerda que ella apoyó al Partido Popular en las últimas elecciones. “Yo lo voté y no ha hecho nada por mí. Al revés, me ha perjudicado, me ha quitado un pecho”, critica.

Pancarta desplegada por la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama) en el marco de la presentación, este martes en los juzgados de Sevilla, de la primera de las demandas para solicitar a la Junta de Andalucía indemnizaciones por los fallos en el programa de cribados, después de que sus reclamaciones patrimoniales no hayan sido atendidas. (EFE/ Julio Muño)

Ahora, Cano vive “agotada”, dice, pero aun así ha decidido proseguir con la demanda al SAS. “No pensaba que me fueran a hacer ir al tribunal. Es una cosa que está reconocida por ellos desde el principio, que ha sido un fallo. Y no éramos ni dos, ni tres, ni cuatro; son cientos de mujeres. A día de hoy, hay 160 reclamaciones patrimoniales presentadas”, explica.

Si Amama ha dado el paso de iniciar la vía penal es justamente por la falta de respuesta a las reclamaciones patrimoniales impuestas a la Junta de Andalucía. La más antigua es la de Anabel Cano, presentada hace más de medio año. “Es un fallo muy grande que nos hagan ir al juzgado”, considera.

Por el momento, los tribunales no han sido favorables a las afectadas por los fallos en los cribados. El pasado mes de febrero, la Fiscalía Superior de Andalucía archivó las denuncias presentadas contra cinco altos cargos de la Junta de Andalucía, al no ver indicios de delito penal en los aforados. El Ministerio Público remitió las investigaciones a las Fiscalías Provinciales de Jaén, Córdoba, Sevilla, Málaga, Granada y Almería, de las que nueve ya han archivado las denuncias.

Pese a ello, Cano confía en que se hará justicia. “Yo tengo muchísima fe en que sí, porque el fallo lo han cometido ellos y el pecho lo he perdido yo”, defiende. “Estamos haciendo lo que dicta la ley, ellos han cometido un fallo y tienen que pagarlo”, sentencia.