Espana agencias

Awa Fam, 3 del draft, lidera una noche histórica para el baloncesto español en la WNBA

Guardar

Washington, 13 abr (EFE).- La alicantina Awa Fam lideró una noche histórica para el baloncesto español en la WNBA al ser elegida por Seattle Storm en el número 3 del draft.

Las asturianas Iyana Martín y Marta Suárez completaron la triple presencia española en el draft al ser seleccionadas en las posiciones 7 y 16.

Fam, pívot del Valencia Basket de 19 años, llevaba semanas sonando como favorita para el número uno del draft, pero la proximidad del 'March Madness' desplazó el foco hacia las jugadoras universitarias estadounidenses.

La número 1 del draft fue Azzi Fudd de las UConn Huskies, elegida por las Dallas Wings, que además van sobradas en la posición de pívot. La segunda seleccionada fue Olivia Miles, de Texas Christian University, que recae en Minnesota Lynx.

A falta de movimientos de última hora, Fam pondrá rumbo a Seattle, ciudad de la costa oeste de Estados Unidos, bañada por el Pacífico, próxima a la frontera con Canadá y con una amplia tradición deportiva.

En Seattle, la alicantina formará parte de un frente interior con Dominique Malonga y Ezi Magbegor, un trío de altura, físico y que promete intimidar en la WNBA.

"Estar aquí, en la WNBA, es un sueño que tengo desde los 12 años. Poder hacerlo representando a mi país es algo precioso" afirmó Fam tras ser seleccionada como la primera jugadora de fuera de Estados Unidos y una de las dos únicas, con su compatriota Iyana Martín, entre las diez primeras.

"Quiero ser yo misma y seguir creciendo. Sé que soy joven, tengo 19 años, y llegaré a la WNBA con solo 20, pero también sé que soy madura. Voy a asumir responsabilidades, dar lo mejor de mí y, sobre todo, aprender, también de las jugadoras más experimentadas", añadió.

Awa Fam obtuvo la selección más alta de un español en la historia tanto de la WNBA como de la NBA, superando el 'pick' 15 de Raquel Carrera en 2021 y el quinto puesto de Ricky Rubio en 2009.

De no ser por Fam, ese récord también lo habría roto la asturiana Iyana Martín, elegida por las Portland Fire en la séptima posición del draft.

La base de 20 años del Perfumerías Avenida fue la única de las 15 jugadoras elegidas en la primera ronda del draft que no estuvo presente esta noche en Nueva York.

La WNBA tenía a Martín en el radar desde el Mundial sub-19 de la FIBA de 2023, con una actuación que le valió el 'MVP' del torneo.

A diferencia de las Storm, una de las franquicias más laureadas de la WNBA con cuatro campeonatos, las Fire parten prácticamente de cero en su regreso a la liga tras más de 20 años, como una de las dos franquicias de expansión junto a las Toronto Tempo, que debutarán en 2026.

Por su lado, la también asturiana Marta Suárez fue elegida en la posición 16 del draft por las Storm, primera de la segunda ronda, aunque fue traspasada de inmediato a las Golden State Valkyries cuando parecía que iba a compartir vestuario con Awa Fam.

Las Storm traspasaron los derechos de Marta Suárez y un 'pick' de segunda ronda de 2028 a cambio de los derechos de la estadounidense Flau'jae Johnson, elegida en la octava posición por las Valkyries, franquicia hermana de los Warriors de la NBA, que debutó en la liga la pasada temporada 2025.

La alera, de 23 años, llegó a Estados Unidos hace cinco temporadas para jugar en la Universidad de Tennessee. Tras dos cursos allí, se trasladó a UC Berkeley antes de completar su último año en Texas Christian University (TCU), donde se ha consolidado.

"Creo que, a nivel global, la WNBA demuestra que está generando atención y que la gente quiere venir aquí. Estados Unidos ha dominado el baloncesto durante mucho tiempo, así que queremos (las españolas) poder ofrecer un poco de competencia", dijo Suárez.

Ocho días después de haberse proclamado campeonas universitarias por primera vez desde 1978, cinco de las jugadoras de UCLA -cuatro del quinteto titular- fueron seleccionadas en la primera ronda del draft, algo que nunca había pasado.

Entre ellas la mexicana Gabriela Jáquez, elegida por las Chicago Sky en el número 5. Jáquez es hermana de Jaime Jáquez Jr., de los Miami Heat de la NBA. Los Jáquez se convierten en los primeros hermanos mexicanos en la WNBA y NBA.

Antes que Jáquez, en la cuarta posición, fue seleccionada por las Washington Mystics su compañera Lauren Betts. La pívot, de 2,01 metros y 'MVP' del 'March Madnes', nació en Vitoria (País Vasco) hace 22 años cuando su padre, Andrew Betts, militaba en el TAU Cerámica (Baskonia). EFE

(foto)

Últimas Noticias

Tiempo estable este martes, con lluvias en zonas del norte y ascenso de las temperaturas

Infobae

Azzi Fudd lidera el draft de la WNBA con Awa Fam en el número 3 y Gabriela Jáquez en el 5

Infobae

Llaman a juicio a tres personas por el asesinato del futbolista Mario Pineida en Ecuador

Infobae

Las Storm eligen a Marta Suárez en el draft de la WNBA y la traspasan a Golden State

Infobae

La españoala Iyana Martín elegida por Portland Fire en el número 7 del draft de la WNBA

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La ruta alternativa en Europa que podría reordenar el tráfico marítimo ante la inestabilidad del estrecho de Ormuz

La ruta alternativa en Europa que podría reordenar el tráfico marítimo ante la inestabilidad del estrecho de Ormuz

El entorno cercano de Koldo García cierra filas para cimentar su defensa: su hermano y su exmujer justifican los pagos en efectivo que recibió de Aldama y del PSOE

Un trabajador marroquí sin papeles demanda a una empresa por no pagarle el salario, pero pierde el juicio: no logra probar la relación laboral

La baliza V-16 llega al Tribunal de Justicia de la Unión Europea: una demanda abre la vía para revisar su legalidad

La ‘zanahoria’ que la UE pone a Hungría para acabar con la era Orbán: 17.000 millones de euros en fondos europeos congelados

ECONOMÍA

Cuatro de cada diez muertes en el trabajo ya no son por caídas ni golpes: los infartos lideran la siniestralidad mortal

Cuatro de cada diez muertes en el trabajo ya no son por caídas ni golpes: los infartos lideran la siniestralidad mortal

En qué comunidades puedes deducirte los gastos en gafas en la declaración de la Renta 2026

Juanma Lorente, abogado: “En 2025 hubo en España más de 900.000 despidos”

Golpe al ladrillo: la producción de la construcción se desploma un 10% en febrero por la fuerte caída de la edificación

Boom empresarial: la creación de compañías se dispara un 45% en febrero, hasta las 12.684, la mayor cifra en 19 años

DEPORTES

La temporada 91-92, el inicio de los maratones entre FC Barcelona y Atlético de Madrid o los seis partidos en la presente campaña

La temporada 91-92, el inicio de los maratones entre FC Barcelona y Atlético de Madrid o los seis partidos en la presente campaña

Tiago Bebe, de ser comparado con Cristiano e ídolo en vallecas a no tener la convocatoria asegurada para ir al primer Mundial de la historia de Cabo Verde

La selección suiza elige San Diego como sede para el Mundial 2026: “Queríamos un lugar donde pudiéramos relajarnos, recargar energías, entrenar al máximo”

Lamine Yamal, antes del partido de Champions ante el Atlético de Madrid: “A ver si el Cholo me hace un favor y me pone un uno contra uno con algún jugador”

‘It´s coming home’, el himno que narra las derrotas de la selección inglesa y que los aficionados cantan en las gradas