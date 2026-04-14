Tiempo estable este martes, con lluvias en zonas del norte y ascenso de las temperaturas

Madrid, 14 abr (EFE).- Este martes se prevé tiempo estable en la península y Baleares, excepto en el noroeste y área cantábrica donde se registrarán precipitaciones débiles, con ascenso generalizado de temperaturas y rachas de viento muy fuertes, de cierzo en los prelitorales de Tarragona y Castellón, y de tramontana en Ampurdán y nordeste del archipiélago balear.

El pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé precipitaciones débiles en Galicia y área cantábrica, lluvias que podrán afectar también -de forma aislada- al norte del Sistema Central, la Ibérica y Pirineos, donde serían en forma de nieve a partir de 1.100/1.300 metros.

Habrá posibles bancos de niebla matinales dispersos en las montañas de la mitad norte peninsular. También podrán darse en zonas bajas del noroeste de Galicia. Se registrarán heladas débiles en montañas de la mitad norte que también podrán afectar a las del sureste y a puntos de la meseta norte.

Las temperaturas máximas ascenderán de forma generalizada en la península y Baleares, ascenso que podrá ser notable en interiores de la mitad oeste. La mínimas también subirán en la mitad occidental peninsular, especialmente en el noroeste, sin embargo descenderán en el extremo nordeste, y en el resto habrá en general pocos cambios.

Soplará viento fuerte, con probables rachas muy fuertes de alisio en Canarias, tramontana en Ampurdán y Menorca y de cierzo prelitoral en Castellón y Tarragona. Habrá predominio de las componentes sur y oeste en Galicia y Cantábrico, y de norte y oeste en el resto; en general será moderado o flojo.

- GALICIA: brumas y nieblas matinales y vespertinas en zonas altas. Cielos nubosos o cubiertos tendiendo a intervalos nubosos. Lluvias débiles que serán más frecuentes e intensas en puntos del litoral atlántico. Temperaturas en ascenso generalizado. Viento moderado en el litoral norte y flojo en el resto.

- ASTURIAS: brumas y nieblas vespertinas en zonas altas que no se descartan de madrugada en el suroeste. Cielo nuboso o cubierto con probables lluvias débiles dispersas.Temperaturas en ascenso generalizado. Viento flojo de dirección variable.

- CANTABRIA: brumas y nieblas vespertinas en zonas altas. Cielos nubosos o cubiertos, con lluvias débiles dispersas. Temperaturas en ascenso generalizado. Viento flojo variable.

- PAÍS VASCO: brumas y probables nieblas en zonas altas del sur. Cielos nubosos o cubiertos, con lluvias débiles dispersas. Temperaturas en ascenso que será ligero de las mínimas en el este. Viento flojo de dirección variable.

- CASTILLA Y LEÓN: intervalos nubosos, con escasa probabilidad de alguna lluvia débil o llovizna en zonas de montaña. Temperaturas en ascenso, localmente notable de las máximas, las mínimas en el este variarán poco. Alguna helada débil y dispersa en zonas altas de montaña. Predominará el viento flojo o moderado.

- NAVARRA:brumas y probables nieblas en las sierras occidentales y en el oeste de Pirineos. Intervalos nubosos con probables precipitaciones débiles en el noroeste. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ascenso que será localmente notable en la mitad oriental. Viento flojo a moderado o flojo variable.

- LA RIOJA: intervalos nubosos de nubes medias y bajas. No se descarta alguna lluvia débil o llovizna, principalmente en la Ibérica. Temperaturas en ascenso, ligero de las mínimas, con alguna helada débil en la Ibérica. Viento flojo o moderado.

- ARAGÓN: intervalos nubosos en el Pirineo y el sistema Ibérico y poco nuboso en el resto. Temperaturas mínimas en descenso en la mitad norte y con pocos cambios en el resto; máximas en ascenso generalizado. Heladas débiles en el Pirineo y el sistema Ibérico de Teruel. Viento con posibles rachas muy fuertes en zonas expuestas del sistema Ibérico oriental, tendiendo a amainar.

- CATALUÑA:intervalos nubosos o cielo poco nuboso o despejado. Posibles precipitaciones débiles y dispersas en el Valle de Arán. La cota de nieve en torno a los 1.000-1.200 metros. Temperaturas mínimas en descenso; máximas en ascenso. Heladas débiles en el Pirineo.

Viento en el Ampurdán y en el sur de Tarragona, con probables rachas muy fuertes en zonas expuestas, y viento flojo variable en el resto.

- EXTREMADURA: intervalos nubosos de nubes medias y bajas, tendiendo a poco nuboso o despejado. Temperaturas en ascenso, ligero de las mínimas y moderado o localmente notable de las máximas. Predominará el viento de componente oeste.

- COMUNIDAD DE MADRID: cielo poco nuboso, con nubosidad baja matinal en la Sierra que podría ir acompañada de alguna niebla dispersa en zonas altas, e intervalos nubosos de evolución. Posibles precipitaciones débiles y dispersas en la Sierra. Temperaturas mínimas en ascenso o sin cambios; máximas en ascenso generalizado. Posibles heladas débiles y dispersa en cumbres.

Viento flojo, acompañado de alguna racha fuerte en zonas altas de la Sierra.

- CASTILLA-LA MANCHA: cielo poco nuboso con nubosidad baja matinal dispersa en los sistemas Central e Ibérico que podría ir acompañada de alguna niebla dispersa en zonas altas e intervalos de nubes de evolución. Temperaturas mínimas en ligero ascenso o sin cambios; máximas en ascenso generalizado. Heladas débiles en zonas elevadas de los sistemas Central e Ibérico.

Viento flojo, con intervalos moderados.

- COMUNIDAD VALENCIANA: cielo poco nuboso, tendiendo a intervalos nubosos. Temperaturas mínimas en ascenso en el interior y en ligero ascenso o sin cambios en el resto; máximas en ascenso o con pocos cambios. Viento moderado en el norte de Castellón, donde serán probables rachas muy fuertes en zonas expuestas, y flojo con intervalos de moderado en el resto, girando a flojo moderado en el litoral.

- REGIÓN DE MURCIA: cielos poco nubosos, con nubosidad de evolución diurna. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en ascenso.Vientos moderados.

- BALEARES: intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso, sin descartar en Mallorca alguna precipitación ocasional. Temperaturas nocturnas con pocos cambios o en descenso y diurnas en ascenso. En Menorca, viento moderado con intervalos de fuerte; en el resto, viento entre flojo y moderado, con brisas costeras en Mallorca.

- ANDALUCÍA: cielos poco nubosos, con nubosidad de evolución diurna. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en ascenso, localmente notable en el interior. Vientos flojos, ocasionalmente moderado en los litorales.

- CANARIAS: en Lanzarote y Fuerteventura, intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso. En el resto de islas, poco nuboso con predominio de los cielos nubosos en el norte. Temperaturas con pocos cambios en costas y en ligero ascenso en el resto de zonas. Alisio con intervalos de fuerte y probables rachas ocasionales muy fuertes, y predominando las brisas en costas suroeste de las islas montañosas. EFE