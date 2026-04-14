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Las Storm eligen a Marta Suárez en el draft de la WNBA y la traspasan a Golden State

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Washington, 13 abr (EFE).- La española Marta Suárez fue elegida este lunes en la posición 16 del draft de la WNBA por las Seattle Storm, primera de la segunda ronda, y traspasada de inmediato a las Golden State Valkyries.

La selección de la asturiana completó una noche histórica para el baloncesto español, que además situó a Awa Fam como tercer 'pick' con las Seattle Storm y a Iyana Martín en la séptima posición con las Portland Fire.

"Creo que, a nivel global, la WNBA demuestra que está generando atención y que la gente quiere venir aquí. Estados Unidos ha dominado el baloncesto durante mucho tiempo, así que queremos (las españolas) poder ofrecer un poco de competencia", dijo Suárez.

Minutos después de la selección, cuando parecía que Fam y Martín compartirían vestuario en Seattle, fue anunciada la operación con las Valkyries, franquicia hermana de los Warriors de la NBA, que debutó en la liga la pasada temporada 2025.

Las Storm traspasaron los derechos de Marta Suárez y un 'pick' de segunda ronda de 2028 a cambio de los derechos de la estadounidense Flau'jae Johnson, elegida en la octava posición por las Valkyries.

La alera, de 23 años, llegó a Estados Unidos hace cinco temporadas para jugar en la Universidad de Tennessee. Tras dos cursos allí, se trasladó a UC Berkeley antes de completar su último año en Texas Christian University (TCU), donde se ha consolidado. EFE

(foto)

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