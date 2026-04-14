La organista Montserrat Torrent celebrará sus 100 años con un concierto en Ávila

Ávila, 14 abr (EFE).- La organista Montserrat Torrent (Barcelona, 1926) celebrará sus cien años de vida con un concierto el 22 de abril en la catedral de Ávila, seis días después de adquirir la condición de centenaria.

Reconocida con el Premio Nacional de Música 2021, que concede anualmente el Ministerio de Cultura y Deporte de España, en la modalidad de Interpretación, este acto está organizado por el Ayuntamiento de la capital abulense y la asociación musical y cultural Organaria.

Torrent es asidua en el Festival Internacional de Órgano 'Ciudad de Ávila', que cada año se celebra en esta Ciudad Patrimonio de la Humanidad, como demostró en octubre del año pasado cuando actuó en el principal templo de la diócesis en un concierto extraordinario.

Decana del órgano ibérico y una de las figuras más admiradas del panorama musical internacional, Montserrat Torrent es catedrática de órgano del Conservatorio Superior Municipal de Música de Barcelona, donde fue profesora hasta 1991.

A lo largo de su extensa carrera, Torrent acumula una intensa actividad tanto concertística como pedagógica, lo que le ha valido para obtener numerosos reconocimientos en una extensa trayectoria que, para su centenario, le llevará por numerosos escenarios de España para celebrarlo. EFE

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