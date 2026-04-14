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El rey emérito tiene previsto llegar esta tarde a Vigo procedente de Vitoria

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Vigo (Pontevedra), 14 abr (EFE).- El rey Juan Carlos I tiene previsto llegar este martes a Vigo procedente de Vitoria, han informado a EFE fuentes próximas al emérito.

El padre de Felipe I viajará a Galicia en un vuelo privado que inicialmente ha sido programado para las 17:00 horas y que, si cumple el plan de viaje, aterrizará en el aeropuerto de Peinador minutos después de las 18:00 horas.

Será su primera visita a la comunidad gallega este año tras haber cancelado la que tenía previsto hacer en marzo debido a la guerra en Oriente Medio, que afectaba a los vuelos desde Abu Dabi, donde reside desde 2020.

Entonces, su intención era tomar parte en la primera serie de la Liga Española de 6M, pero finalmente no pudo desplazarse y la competición se disputó sin su presencia.

Ahora, sus amigos de la vela le esperan para una nueva entrega de esa competición, con el trofeo Xacobeo en juego, que se celebrará el próximo fin de semana en la localidad pontevedresa de Sanxenxo, donde se alojará, una vez más, en casa de su amigo Pedro Campos, presidente del club náutico local.

En las últimas semanas, Juan Carlos I ha protagonizado varios actos públicos en España y Francia.

El pasado 5 de abril asistió, acompañado de su hija mayor, la infanta Elena, a la reaparición del torero Morante de la Puebla en la plaza de la Maestranza de Sevilla en su primera visita a España desde el pasado mes de noviembre.

El día siguiente, lunes 6, se desplazó a Cascais (Portugal) tras pernoctar en Sevilla; el sábado 11 recibió en la Asamblea Nacional francesa el Premio Especial del Jurado del Libro Político por sus memorias, tituladas 'Reconciliación', escritas junto a Laurence Debray, y el domingo viajó a Vitoria para visitar la Clínica de Eduardo Anitua, donde suele pasar revisiones médicas. EFE

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