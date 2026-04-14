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El PP revalidaría la mayoría absoluta a un mes de las elecciones, según el CIS andaluz

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Sevilla, 14 abr (EFE).- El PP liderado por Juanma Moreno obtendría el 42,8 % de los votos, lo que le otorgaría entre 54 y 57 diputados, con lo que revalidaría la mayoría absoluta en el mejor de los casos y se quedaría a un escaño en el peor, a falta de poco más de un mes de que se celebren las elecciones autonómicas del 17 de mayo, según la encuesta de la Fundación Centro de Estudios Andaluces (CENTRA) publicada este martes.

El barómetro del CENTRA recoge una encuesta de estimación de voto realizada entre el 27 de febrero y el 12 de marzo, que revela que el PP es el partido más votado, seguido del PSOE, que lograría el 21 por ciento de los votos, la mitad que los populares, y le otorgaría entre 26 y 27 escaños, hasta tres menos de los que cuenta actualmente.

Vox continuaría siendo la tercera fuerza, con el 15 % de los sufragios, que le proporcionaría entre 17 y 20 escaños, mientras que Por Andalucía obtendría el 7,8 % de los votos y entre 5 y 6 parlamentarios, y en quinto lugar estaría Adelante Andalucía, que alcanzaría el 6,3 % de los apoyos, y 2 o 3 diputados. EFE

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