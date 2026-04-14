El PSPV se persona como acusación en la causa de los Bonos Comercio de Alicante

El PSPV-PSOE ha formalizado su personación como acusación en la causa judicial que investiga presuntas irregularidades en la gestión de los bonos comercio impulsados por la Diputación de Alicante en los años 2022 y 2023 con el fin de "defender el uso del dinero público que invirtieron tanto el organismo provincial como los ayuntamientos y que, supuestamente, habrían sido usados de forma irregular por parte del presidente de la Cámara de Comercio de Alicante y de Facpyme, Carlos Baño".

En un comunicado, los socialistas manifiestan que "el aún presidente de la Cámara de Comercio de Alicante realizó, supuestamente, un uso irregular de los fondos públicos de la campaña del Bono Consumo que aportaron tanto la Diputación de Alicante, entonces en manos de Carlos Mazón, su amigo íntimo, como los ayuntamientos adheridos, auténticos perjudicados junto al conjunto de consumidores y de comercios de la supuesta estafa, que asciende a cientos de miles de euros".

El PSPV-PSOE recalca, además, que ha denunciado "desde el inicio la falta de transparencia y las dudas en la gestión de estas ayudas públicas destinadas a apoyar al comercio local, por lo que considera necesario dar un paso más en defensa del interés general y de los recursos públicos".

Desde esta formación han reiterado su exigencia de que se suspenda la concesión de fondos públicos a la Cámara de Comercio de Alicante "mientras su presidente continúe siendo objeto de investigación judicial, arbitrando medidas alternativas para que las ayudas a las empresas que se canalizan actualmente a través del organismo cameral sigan llegando a las empresas sin problemas".

Al respecto, la portavoz provincial del PSPV-PSOE, Bárbara Soler, ha subrayado que "esta personación responde a nuestro compromiso firme con la transparencia, la legalidad y la defensa del dinero público". "No vamos a mirar hacia otro lado ante posibles irregularidades que afectan directamente a los intereses de la ciudadanía", remarca.

Soler ha añadido que "los bonos comercio nacieron como una herramienta para ayudar al pequeño comercio en un momento difícil, pero lo que no podemos permitir es que se vean empañados por una gestión bajo sospecha. Es una cuestión de responsabilidad política y de respeto a los comerciantes y a la ciudadanía".

"PRUDENTE Y ÉTICO"

En este sentido, ha insistido en que "mientras haya una investigación abierta, lo prudente y lo ético es apartar cualquier sombra de duda. Por eso exigimos la suspensión inmediata de fondos a la Cámara de Comercio hasta que se esclarezcan completamente los hechos".

Por último, la dirigente socialista ha señalado que "el PSPV-PSOE va a estar donde siempre ha estado: defendiendo el interés público, exigiendo explicaciones y colaborando con la justicia para que se depuren todas las responsabilidades que correspondan".