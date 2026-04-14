El INE eleva al 3,4 % el repunte de la inflación en marzo por la subida de las gasolinas

Madrid, 14 abr (EFE).- El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha elevado al 3,4 % el repunte de la inflación en marzo por el encarecimiento de los combustibles debido a la guerra en Oriente Medio, lo que supone una décima más respecto al dato adelantado y 1,1 puntos más respecto a la tasa registrada en febrero.

De acuerdo con los datos publicados este martes por el INE, el grupo que más influyó en el alza de la inflación fue el del transporte, que subió un 5,3 % interanual por el encarecimiento de los combustibles y lubricantes para vehículos personales.

El grupo de la vivienda subió un 3,5 % interanual porque la electricidad se moderó menos que hace un año y por el encarecimiento de los combustibles líquidos.

También tiró al alza el grupo de vestido y calzado, que subió el 2,6 % por el inicio de la temporada de primavera-verano. EFE

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