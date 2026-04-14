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El Club La Santa dejará la organización del triatlón Ironman Lanzarote a partir de 2027

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Arrecife (Lanzarote), 14 abr (EFE).- El Club La Santa, impulsor del triatlón Ironman Lanzarote desde 1992, dejará la organización de la prueba a partir de 2027, según anunció este martes en un comunicado conjunto con la marca Ironman.

Fuentes del Cabildo de Lanzarote aclararon a EFE que el icónico triatlón seguirá celebrándose en la isla, de la mano de los organizadores del circuito internacional Ironman.

Durante las últimas tres décadas, 50.000 atletas han participado en Lanzarote en el triatlón Ironman.

La prueba, subrayan La Santa y la marca Ironman, "ha contribuido a posicionar a Lanzarote como un destino de renombre mundial para el deporte de larga distancia y aventura".

Ambas partes señalan que "la puerta estará abierta a futuras colaboraciones". Desde hace años, el Cabildo de Lanzarote también contribuye y patrocina esta prueba deportiva, una de las más relevantes del calendario mundial de triatlón.

Thomas Veje Olsen, director general de Ironman para Europa, Oriente Medio y África, afirma que siente "un profundo agradecimiento hacia Club La Santa por la excepcional colaboración y compromiso que han brindado a esta carrera desde 1992".

"Han sido los mejores organizadores posibles y no podríamos haber encontrado un socio mejor ni más apasionado. Nuestra gratitud sincera va para todo el equipo de Club La Santa, cuya dedicación a los atletas y a nuestro deporte ha ayudado a convertir este evento en una de las carreras más icónicas del calendario global de Ironman", añade.

Por su parte, Fabio Cabrera, director del Club La Santa Ironman Lanzarote, también muestra su agradecimiento a todas las instituciones públicas que han apoyado el evento, y en particular, al Gobierno de Canarias, Cabildo de Lanzarote, Lanzarote Sports Destination y los ayuntamientos de los siete municipios de la isla.

"Club La Santa reafirma su compromiso con la promoción del deporte y sus valores, organizando eventos nacionales e internacionales y reforzando el posicionamiento de Lanzarote como destino de turismo deportivo de primer nivel", señala el comunicado.

"Seguiremos innovando y creando experiencias únicas para nuestros huéspedes y para los amantes del deporte en todo el mundo, mientras continuamos organizando eventos como la Vuelta Ciclista a Lanzarote, el Club La Santa Volcano Triathlon (el triatlón más antiguo de España), la 4 Stage MTB Race Lanzarote y la Lanzarote International Running Challenge, junto con otras emocionantes novedades que estamos preparando para el calendario de 2027", aseguran. EFE

sgc/jmr/cmm

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