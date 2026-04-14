El Barcelona vence al descanso 1-2

Madrid, 14 abr (EFE).- El Barcelona vence 1-2 al descanso del partido que le enfrenta al Atlético de Madrid en el Metropolitano, de la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones, por lo que la eliminatoria está 3-2 a favor de los rojiblancos, que comenzaron encajando dos goles en 24 minutos.

Lamine Yamal adelantó al Barcelona en el minuto 4, tras aprovechar un error de Lenglet, que perdió el balón al intentar ceder atrás. Lamine le adivinó la atención y tras un pase de Ferran anotó el 0-1. En el minuto 24, Ferran batió al Musso con la zurda tras un pase de Olmo. En el 31, Lookman firmó el 1-2, tras un bonito contragolpe del Atlético con asistencia final de Llorente. EFE.