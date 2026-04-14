Griezmann: "Nosotros también queremos la Copa"

Madrid, 15 abr (EFE).- Antoine Griezmann, delantero del Atlético de Madrid, admitió este martes, tras la clasificación para las semifinales de la Liga de Campeones contra el Barcelona, que le "ha costado muchísimo" a su equipo lograr el pase contra un "grandísimo" rival, que "juega muy, muy bien" y remarcó la ambición para ganar también la Copa del Rey en la final de este sábado en Sevilla.

"Nosotros también queremos la Copa. Va a ser un partido muy bonito, difícil y habrá que descansar bien", enfocó a Movistar+.

El Barcelona igualó este martes la eliminatoria en 24 minutos. "Dos errores. Al final, los pagas enseguida en este tipo de partidos. Yo pierdo el balón en el segundo gol, que quise darla a Matteo (Ruggeri) y me perfilé muy mal para darle un buen balón, con nuestra gente y con la calidad que tenemos pudimos hacer el primer gol", expresó el atacante, que admitió "No estuvimos cómodos con el balón, no tuvimos la calma necesaria, pero vamos a semifinales".

A Griezmann le "da igual" el rival, ya sea el Arsenal o el Sporting de Portugal, en las semifinales.

"Lo dije desde el principio, mientras nosotros vamos hasta el final, que es lo que más nos importa. Ha sido una eliminatoria muy bonita y difícil contra un grandísimo equipo, que juega muy, muy bien y nos ha costado muchísimo, pero estamos dentro", declaró. EFE