El Atlético, a semifinales (1-2)

Madrid, 14 abr (EFE).- El Barcelona, que jugó desde el minuto 77 con 10 jugadores por expulsión de Eric García, venció 1-2 al Atlético de Madrid en el Metropolitano, en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones, por lo que la eliminatoria concluyó 3-2 a favor de los rojiblancos, clasificados para las semifinales de la competición.

Lamine Yamal adelantó al Barcelona en el minuto 4. En el minuto 24 Ferran hizo el 0-2 y en el 31 Lookman firmó el 1-2.

En el minuto 55 le fue anulado un tanto a Ferran por fuera de juego y en el 77 Eric García fue expulsado por una falta a Sorloth cuando el delantero atlético era el último hombre y enfilaba a Joan García. Ambas acciones fueron revisadas por el árbitro a instancias del VAR.

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