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Albiach (Comuns) lamenta que se imponga "la vía Junqueras" a la de Rufián en el frente de izquierdas

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La presidenta de los Comuns en el Parlament catalán, Jéssica Albiach, se ha mostrado preocupada por el hecho de que se está imponiendo, según ella, la preferencia del presidente de ERC, Oriol Junqueras, a la del líder de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, en la construcción de un frente amplio de izquierdas de cara a las próximas elecciones generales.

"A mí lo que me preocupa es que va ganando, o eso es lo que me está pareciendo en los últimos días, la vía Junqueras a la vía Rufián", ha dicho en una entrevista este martes en Ser Catalunya recogida por Europa Press.

Por ello, ha considerado que Rufián debe aclarar su plan: "Se están generando una serie de expectativas y no sabemos Rufián hacia dónde irá, porque Esquerra Republicana ya ha dicho que no se mueve".

Ha celebrado que el portavoz republicano aproveche "el altavoz mediático y en las redes sociales" que tiene para situar la unidad de las izquierdas en la agenda, y ha asegurado que los Comuns siempre han apostado por la unidad.

"Tenemos el espíritu frontamplista y de unidad en nuestro ADN. De hecho, la misma fórmula Comuns viene de la confluencia de personas que venían del mundo del activismo, personas como yo que venían del mundo de Podemos, de Iniciativa, de Izquierda Unida, de EQUO... Por tanto, nosotros lo tenemos clarísimo", ha afirmado.

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