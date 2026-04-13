Robles ve la derrota de Orbán como un golpe a la 'internacional ultraderechista': da esperanza a la paz en Ucrania

La ministra de Defensa, Margarita Robles, considera la derrota de Víctor Orbán como un golpe a la 'internacional ultraderechista' y cree que esto da esperanza para la paz en Ucrania dado que el presidente de Hungría había vetado sistemáticamente la ayuda de la UE a este país.

"Sin duda, sin duda", ha respondido Robles en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, al ser preguntada si considera que la derrota de Víctor Orbán en las elecciones de ayer en Hungría suponían un golpe a la "internacional ultraderechista".

"Yo creo que esto es una derrota clarísima de esa internacional de ultraderecha, en la que efectivamente, aquí en España lo hemos visto con Vox, ese apoyo a Orbán, ese apoyo a las posiciones más extremistas en Estados Unidos", ha exclamado la titular de Defensa.

En este sentido, ha argumentado que se trata de una "noticia positiva" para la evolución de los acontecimientos y la "consecución de la paz en Ucrania", dado que las sanciones a Rusia por la guerra contra este país han contado con el veto "sistemático" de Orbán, por lo que cree que su derrota debe ser recibida "con esperanza" para que la UE pueda seguir apoyando a Ucrania.

Margarita Robles, que esta mañana mantendrá una reunión por videoconferencia con el ministro de Defensa ucraniano, ha querido dejar claro que España seguirá apoyando a este país hasta lograr una paz "justa y duradera" porque por parte de Rusia se están vulnerando las normas de derecho internacional.

Como también rechaza la guerra "sin sentido" que ha iniciado el presidente de los EEUU en Irán y apoyará al pueblo libanés siendo firme en la defensa de los valores de la paz.

La titular de Defensa considera "absolutamente insoportable" lo que está ocurriendo en Ucrania y advierte que la guerra en Oriente Medio no puede hacer olvidar a Europa de lo que está ocurriendo en Ucrania.

CHINA, UNA POTENCIA MUNDIAL CON LA QUE HAY QUE CONTAR

La ministra también se ha referido al viaje oficial que está llevando a cabo desde el domingo el presidente del Gobierno en China, así como del papel que debe jugar este país en la esfera internacional.

En su opinión, "China está ahí, tiene un liderazgo y un papel muy importante" dado que es una "potencia mundial y con ello hay que contar" a pesar de la "hipocresía" que existe a este respecto. En este sentido, ha señalado que España cree en el multilateralismo y en las relaciones basadas en una situación de respeto al ordenamiento jurídico internacional. "Son positivas para avanzar", ha exclamado.

En cualquier caso, ha querido dejar claro que España es un "aliado fiable, responsable, comprometido en el ámbito de la Unión Europea, en el ámbito de la Alianza Atlántica", de la que ha querido recalcar que se trata de una "alianza defensiva" y en el ámbito de Naciones Unidas.