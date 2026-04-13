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Las musas españolas de la alta costura: de la desconocida Meyes a Nieves Álvarez

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María Muñoz Rivera

Madrid, 13 abr (EFE).- Más allá del patrón y la costura, la historia de la moda se escribe a través de sus musas: rostros y actitudes cómplices que han sido el puente entre la idea del diseñador y su proyección en el mundo.

La musa no es solo una modelo, sino la traducción en una persona de una idea estética. Ese vínculo, con matices propios, ha tenido en España algunos ejemplos singulares que han destacado en todo el mundo.

Si a nivel internacional Loulou de la Falaise encarnó durante décadas el espíritu libre y sofisticado de Yves Saint Laurent, Chanel encontró en mujeres como Inès de la Fressange la expresión perfecta de su elegancia despreocupada.

Christian Dior se apoyó en figuras como Mitzah Bricard para definir una feminidad refinada que marcaría el 'New Look', y en el universo de Cristóbal Balenciaga, esa relación alcanzó una dimensión casi artesanal y con acento español.

El modisto vasco concebía la moda como un ejercicio de precisión, donde la modelo era una extensión del patrón. Entre sus musas más desconocidas figura Meyes Hernández, probablemente, la primera gran musa española, cuyo recorrido ha permanecido durante décadas en la sombra.

Nacida en Zamora en 1924 y criada en Zaragoza, María Nieves Hernández Ortiz —conocida como Meyes— llegó a París a comienzos de los años cincuenta. Allí, gracias a su relación con el colaborador de Balenciaga Ramón Esparza, fue incorporada como maniquí de cabina, una figura esencial en la alta costura.

Su papel iba más allá del desfile: probaba durante horas los prototipos, participaba en la construcción de las prendas y presentaba los modelos ante clientas como la duquesa de Windsor o Mona von Bismarck.

Meyes no respondía al perfil convencional. Formada en un entorno cultural inquieto, conectó con el ambiente artístico parisino y desarrolló una trayectoria propia.

Décadas después, ese diálogo entre creador y musa adopta nuevas formas y sigue latente. En la generación de las grandes modelos españolas de los noventa, la figura de la musa se internacionaliza en supermodelos como Nieves Álvarez o Esther Cañadas.

El vínculo entre Stéphane Rolland y Nieves Álvarez es uno de los ejemplos más visibles de la actualidad, aunque la modelo fue el rostro de grandes firmas como Armani.

Álvarez se ha convertido en una presencia habitual en los desfiles de alta costura de Rolland en París, donde su porte estilizado y su dominio escénico dialogan con las siluetas arquitectónicas del diseñador.

Esther Cañadas y su colaboración con diseñadores como Gianni Versace, Valentino Garavani o Thierry Mugler se situó en el centro de una moda que comenzaba a construir relatos visuales más teatrales.

En el universo de Mugler, las modelos eran personajes: figuras que daban vida a un espectáculo. Cañadas, con su imagen rotunda, se integró en ese imaginario como una presencia magnética, capaz de sostener la intensidad narrativa de cada desfile.

Algo similar ocurrió con Helena Barquilla, una de las primeras españolas en alcanzar proyección internacional. Descubierta por Manuel Piña cuando tenía 17 años en su Ciudad Real natal, su carrera despegó en París, donde se convirtió en musa de creadores como Thierry Mugler o John Galliano.

Barquilla representaba una feminidad poderosa, alineada con la estética de los años noventa. Su relación con Mugler ilustra cómo el diseñador elegía modelos con fuerte personalidad para encarnar sus propuestas. Elio Berhanyer la consideró una de sus mejores maniquíes, consolidando su papel en el panorama internacional.

Eugenia Silva también representa una evolución distinta del concepto de musa. Su carrera, vinculada a nombres como Giorgio Armani, Carolina Herrera u Oscar de la Renta, muestra una figura versátil, capaz de adaptarse a distintos lenguajes estéticos sin perder identidad.

En su caso, la musa ya no pertenece a un único creador, sino que se convierte en un nexo entre distintas visiones de la elegancia.

Así, desde la discreción de Meyes Hernández en los talleres de Balenciaga hasta la presencia escénica de Nieves Álvarez o la proyección internacional de Esther Cañadas, Helena Barquilla y Eugenia Silva, la moda española ha contribuido a redefinir la figura de la musa.

Un papel que, lejos de diluirse, sigue siendo esencial: el de dar cuerpo a la idea, traducir la intuición del creador y convertir la moda en imagen perdurable. EFE

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(Recursos de archivo en EFEServicios 8000379068 y 8002307248)

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