Gobierno aprueba mañana decreto ley para adaptar el precio de transporte al de combustible

Madrid, 13 abr (EFE).- El Gobierno aprobará mañana martes un real decreto-ley por el que se modificará la fórmula de revisión obligatoria del precio del transporte de mercancías por carretera en función de la variación del precio de combustible sin necesidad de otras adicionales en futuras situaciones.

El departamento de Mercancías del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) ha celebrado este lunes una reunión con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en la que se han concretado los puntos ya acordados el pasado 30 de marzo y que deberán incorporarse de inmediato en las relaciones mercantiles tras la aprobación del decreto-ley.

Entre ellos destaca que la modificación de la fórmula de revisión del precio del transporte no necesitará revisiones adicionales en futuras situaciones, ya que estará vinculada a la variación del precio del combustible, ha informado este lunes el CNTC en un comunicado.

Se modificará la redacción del artículo 38 de la Ley 15/2009 del contrato de transporte terrestre de mercancías para reforzar que la aplicación de la fórmula es automática y obligatoria.

Asimismo, será obligatorio desglosar en la factura el ajuste por variación del precio del carburante prevista en el real decreto-ley 3/2022, eliminándose la posibilidad de recoger expresamente en los contratos otra forma de reflejar este ajuste.

Finalmente, se establece un tipo sancionador para el incumplimiento de la obligación de desglose con especial agravación de la reincidencia.

El CNTC ha añadido que ambas partes se han comprometido a mantener abierta la mesa de negociación permanente para perseguir los puntos pendientes, algunos de los cuales dependen de la aprobación de una autorización o de un marco temporal de ayudas de Estado por parte de la Comisión Europea. EFE