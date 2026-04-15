Yuan Lee, el activista exiliado que denuncia la influencia del Partido Comunista Chino en España: “Ya es el eslabón débil de Europa”

El activista Yuan Lee en su intervención en Horizonte (Cuatro)

Yuan Lee llegó a España hace más de una década como estudiante. Con el tiempo, pasó de la vida académica a ejercer como periodista crítico con el régimen chino, lo que terminó derivando en su ruptura con su país de origen y su actual condición de exiliado. Hoy vive en España y se presenta como activista y opositor al Partido Comunista Chino (PCCh). En su cuenta oficial de X se define con el lema: “Comunismo o Libertad. Vivir o Morir. China ≠ Partido Comunista Chino. Periodista independiente, defensor de DDHH en China.”

En declaraciones a El Español, Lee sostiene que la imagen internacional de China no refleja, a su juicio, la naturaleza del sistema político del país. “Mucha gente piensa que los chinos no son un peligro ni representan una amenaza en España porque tienen una imagen pública de gente pacífica y laboriosa”, afirmó.

Sin embargo, matizó: “No me refiero a todos los chinos porque también lo soy, sino a su partido comunista y a un régimen totalitario criminal”, al que atribuye graves violaciones de derechos humanos.

Su discurso se ha centrado en denunciar lo que considera una creciente influencia del PCCh en Europa, con España como punto estratégico. En sus declaraciones a El Español, Lee vinculó este fenómeno con el acercamiento diplomático entre gobiernos españoles recientes y Pekín.

Yuan Lee en el plató durante su participación en Cuarto Milenio (Cuatro)

En ese contexto, mencionó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, sobre quien afirmó: “Es el que lo controla todo. Es la llave del PSOE, el que va a hundir a España y la va a convertir en una provincia de China”.

En esa misma entrevista, defendió que España estaría ocupando una posición clave dentro de la estrategia china en Europa. “España ya es el eslabón débil de Europa; la puerta que están usando los comunistas para franquearse el paso a Europa”, aseguró.

Del periodismo al activismo

Su trayectoria está también vinculada a sus denuncias sobre la situación de los ciudadanos chinos en el extranjero y la persecución de disidentes. En el documental Caza al disidente, emitido en octubre de 2025 en RTVE, Lee aparece en Madrid explicando su activismo y alertando sobre lo que describe como mecanismos de control del régimen chino en el extranjero. Allí denunció la existencia de supuestas “comisarías clandestinas chinas” en varias ciudades españolas.

Yuan Lee durante su participación en el programa Cuarto Milenio (Cuatro)

De hecho, su activismo digital ha sido constante en esta línea, ya que en octubre de 2022 publicó en X (antes Twitter) un mensaje en el que señalaba la existencia de nueve supuestas comisarías chinas ilegales en España, repartidas entre Madrid, Barcelona, Valencia y Santiago de Compostela, instando a las autoridades a investigar.

Durante la grabación del reportaje, llegó a interrumpir una entrevista en el barrio madrileño de Usera al percibir una posible situación de riesgo. “Tenemos que salir de aquí porque van a mi casa”, dijo entonces, según recoge RTVE.

Sin embargo, su relato público también incluye episodios personales que él mismo ha compartido. Hace cuatro años, en su canal de YouTube, publicó un vídeo en el que aparece visiblemente afectado pidiendo ayuda tras afirmar que su madre había sido detenida en China. En aquella grabación solicitaba contactos y apoyo para intentar intervenir en el caso de “prisioneros de conciencia en China”, dejando un testimonio que, según explicó, reforzó su implicación en el activismo.