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Ferran Torres, entre los 50 máximos goleadores de la historia del Barça

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Cuando faltan siete jornadas para el final de LaLiga, Ferran ya ha firmado su mejor registro goleador en esta competición. Y es que, con 14 tantos, supera los 10 que consiguió la temporada pasada.

Además, en el global del curso, el de Foios suma 18 dianas (14 en LaLiga, 2 en la Liga de Campeones, 1 en la Copa y 1 en la Supercopa) y se encuentra a solo un tanto de igualar su mejor temporada como azulgrana, la 2024-25, en la que anotó 19 goles (10 en LaLiga, 6 en la Copa y 3 en la Champions).

En el desglose por torneos, Ferran Torres acumula 39 goles en LaLiga en 135 partidos, mientras que en la Liga de Campeones ha marcado 11 en 33 encuentros. En la Liga Europa, su registro es de 2 goles en 8 partidos, mientras que en la Copa del Rey ha firmado 9 tantos en 17 duelos. Finalmente, en la Supercopa de España suma 1 gol en 8 participaciones.

En la actual plantilla del Barça solo superan al internacional español el brasileño Raphael Dias 'Raphinha' (73 goles) y el polaco Robert Lewandowski Lewandowski (118). EFE

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