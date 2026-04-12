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El drama de la permanencia del Levante frente al sueño europeo del Getafe

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Valencia/Getafe (Madrid), 12 abr (EFE).- El Levante y el Getafe cierran este lunes en el Ciutat de València la trigésimo primera jornada de LaLiga EA Sports en un partido dramático para los locales, obligados a ganar para aferrarse a la permanencia, y soñador para el equipo de José Bordalás, que una vez conseguida la salvación peleará por jugar en Europa.

El equipo dirigido por Luís Castro buscará, por primera vez en la temporada, enlazar dos triunfos seguidos en el Ciutat de València. Y lo necesita más que nunca, porque es penúltimo de la tabla y un tropiezo ante el Getafe le condenaría a un final de temporada sin apenas margen de error para seguir en Primera División.

El mismo Castro está sancionado por acumulación de amarillas y no podrá dirigir a los suyos desde el banquillo. Lo hará, tal y como confirmó el técnico del Levante, el segundo entrenador, Vicente Iborra, que ejercerá de primero en el banquillo y con el luso en la grada.

El preparador portugués no podrá contar, además, con los lesionados Brugué y Elgezabal y podría introducir algunos cambios en el once tras la mala imagen mostrada en la derrota de la última jornada en Anoeta ante la Real Sociedad.

Se espera, por ejemplo, el regreso al once titular del capitán Pablo Martínez en la medular y podría acompañarle el francés Raghouber, que junto a Olasagasti formarían en el centro del campo. También volvería al once inicial Iván Romero, que con Espí y Tunde serían los jugadores más ofensivos del Levante.

En el Getafe, la victoria la pasada jornada frente al Athletic cerró casi definitivamente la permanencia. Después de una temporada complicada, con muchos obstáculos en forma de ausencia de jugadores y lesiones, el equipo de Bordalás alcanzó los 41 puntos para cumplir con el objetivo mínimo que se marca cada año.

Ahora, después de una impresionante racha de seis victorias en ocho partidos y de solo dos derrotas en los últimos diez, el Getafe puede permitirse el lujo de intentar dar un salto de calidad y pelear por las plazas continentales. De momento, el sexto puesto, en poder del Celta, está a tan solo una distancia de tres puntos.

Y aunque en el Getafe, y sobre todo Bordalás, solo hablan de ir partido a partido y el mensaje es, como dijo el técnico azulón en rueda de prensa, que "aún no se ha hecho nada", los números invitan a pensar en grande.

Bordalás intentará asaltar el Ciutat de Valencia con un once similar aunque con matices respecto a la pasada jornada. Kiko Femenía, que cumplió un partido de sanción, volverá al lateral derecho. Juan Iglesias se mantendrá en el izquierdo.

El hueco del sancionado Arambarri lo podría ocupar Djené, mientras que Abqar regresaría al centro de la defensa una vez cumplidos sus dos partidos de sanción por pellizcar los genitales a Sorloth durante el choque frente al Atlético de Madrid. Mario Martín y Liso, se disputarán el último hueco en el centro del campo.

En el capítulo de ausencias, Bordalás cumplirá su segundo partido de sanción, Mauro Arambarri no viajará por acumulación de tarjetas amarillas y Juanmi Jiménez y Borja Mayoral se mantienen en la enfermería.

-- Alineaciones probables:

Levante: Ryan, Toljan, Dela, Matías Moreno, Manu Sánchez, Olasagasti, Pablo Martínez, Raghouber, Tunde, Iván Romero y Espí.

Getafe: Soria; Kiko Femenía, Abqar, Duarte, Romero, Juan Iglesias; Liso o Mario Martín, Milla, Djené; Luis Vázquez y Satriano.

Árbitro: pendiente de designación.

Estadio: Ciutat de Valencia.

Hora: 21:00 EFE

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pzm/nhp/jjl/apa

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