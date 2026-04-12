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Demichelis mantiene su bloque de confianza e Íñigo Pérez introduce siete cambios

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Palma, 12 abr (EFE). - Mallorca y Rayo Vallecano se verán las caras en Son Moix con la lucha por la permanencia de fondo, para la que Martín Demichelis mantiene casi todo el bloque que ganó al Real Madrid e Íñigo Pérez cambia siete piezas respecto al partido que jugó contra el AEK Atenas.

Los bermellones solo tendrán la novedad de David López en el once por la sanción a Martin Valjent por acumulación de tarjetas, manteniendo a Darder y Pablo Torre en el centro del campo tal y como adelantó en la previa el entrenador argentino. Los once elegidos son: Leo Román; Maffeo, David López, Mascarell, Mojica; Darder, Samu Costa, Morlanes, Pablo Torre; Luvumbo, Muriqi.

Por parte del conjunto madrileño, Batalla finalmente se queda en el banquillo en lugar de Cárdenas, mientras que solo repiten Ratiu, Lejeune, Ilias y Álvaro García. El once es: Cárdenas; Ratiu, Lejeune, Mendy, Pacha; Pedro Díaz, Valentín, Gumbau; Ilias, Nteka, Álvaro García. EFE

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