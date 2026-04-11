Temas del día de EFE España del sábado, 11 de abril de 2026 (13:30 horas)

ESPAÑA CHINA

Madrid - Sánchez y Xi se verán por cuarta vez en China con la geopolítica y el comercio en agenda

(Texto enviado a las 08:57; 723 palabras) (Recursos de archivo en Efeservicios: 8010894774)

SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Madrid - El Gobierno celebra el "respaldo" del Consejo de Estado a la regularización de migrantes

(Texto enviado a las 08:28; 420 palabras)

Madrid - Qué se sabe de la regularización: Aprobación inminente y angustia entre los interesados

(Texto enviado a las 08:00; 802 palabras) (Recursos de archivo en Efeservicios: 8023364214)

JUAN CARLOS I

París - Juan Carlos I, ante Asamblea de Francia: Solo yo mismo podía escribir mi historia

(Texto enviado a las 12:36; 182 palabras)

Madrid - Urtasun: "Lo que tiene que hacer el rey emérito es pedir disculpas y rendir cuentas"

(Texto enviado a las 13:12; 343 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

PP VOX

Madrid - Vox pone a prueba la paciencia del PP

(Texto enviado a las 08:02; 703 palabras) (Recursos de archivo en Efeservicios: 8023426267)

ELECCIONES ANDALUCÍA

Málaga - Juanma Moreno promete bonificar sucesiones en cesiones de viviendas entre hermanos

(Texto enviado a las 09:40; 224 palabras)

Sevilla - Maíllo apuesta por expropiar centros de salud y hospitales privados para una red pública

(Texto enviado a las 12:19; 204 palabras)

PARTIDOS PSC

Barcelona - Illa: "Siempre estaremos contra los que hacen apología de la intolerancia y la división"

(Texto enviado a las 12:10; 342 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

CUMBRES BARCELONA

Barcelona - Barcelona acoge en una semana tres cumbres con Sánchez y líderes progresistas mundiales

(Texto enviado a las 10:09; 530 palabras)

JUSTICIA REFORMAS

Madrid - Un año de la ley de eficiencia de la Justicia: bajan los litigios y los asuntos pendientes

(Texto enviado a las 11:12; 896 palabras) (Recursos de archivo en Efeservicios: 8022703768)

VIVIENDA COYUNTURA

Madrid - ¿De dónde proceden los extranjeros que compran vivienda en España y qué destinos eligen?

(Texto enviado a las 09:11; 680 palabras) (Recursos de archivo en Efeservicios: 8023328635)

IRÁN GUERRA

Madrid - El petróleo sube más del 31 % desde el inicio de la guerra de Irán y pese al alto el fuego

(Texto enviado a las 09:00; 576 palabras)

ASTILLEROS NAVANTIA

Cádiz - Irene Montero denuncia las condiciones de los atrincherados en una grúa de Navantia

(Texto enviado a las 13:04; 299 palabra)

RODALÍES CATALUÑA

Barcelona - Rodalies reduce a 179 las limitaciones de velocidad, un 17 % menos que en plena crisis

(Texto enviado a las 06:32; 485 palabras)

SUCESOS EXPLOTACIÓN

Castellón - Siete detenidos en Castellón por explotar a 80 migrantes en condiciones de semiesclavitud

(Texto enviado a las 09:39; 311 palabras)

SUCESOS LA GOMERA

Santa Cruz de Tenerife - Los tres heridos trasladados a Tenerife, estables tras el accidente del autocar en La Gomera

(Texto enviado a las 12:07 ; 194 palabras)

INCENDIO INDUSTRIA

Barcelona - Nueve personas heridas en el incendio de una industria farmacéutica en Mollet (Barcelona)

(Texto enviado a las 08:43; 276 palabras)

- El riesgo de derrumbe de la industria incendiada en Mollet impide el acceso a los bomberos

(Texto enviado a las 10:55; 246 palabras)

INCENDIOS FORESTALES

Madrid - Los incendios calcinaron 22.087 hectáreas en España en los primeros 100 días de 2026

(Texto enviado a las 09:00; 374 palabras) (Foto)

EJÉRCITO AIRE

Madrid - Así se entrenan en España los pilotos de combate en supervivencia, evasión y rescate

(Texto enviado a las 08:30; 538 palabras)

CÁNCER INVESTIGACIÓN (Entrevista)

Madrid - Antoni Ribas: La investigación del cáncer esta haciendo cosas que parecían ciencia ficción.

(Texto enviado a las 11:00; 973 palabras) (Foto)

PREMIOS CRÍTICA

Morile (Salamanca) - Marcos Giralt Torrente gana el Premio de la Crítica con 'Los ilusionistas'

(Texto enviado a las 12:32; 114 palabras) (Foto)

ROSALÍA GIRA

Barcelona - Rosalía antes de Rosalía: anatomía de un fenómeno mundial 'made in Barcelona'

(Texto enviado a las 09:06; 762 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

MÚSICA ROCK (Entrevista)

Valladolid - La Perra Blanco rompe moldes más allá del Rockabilly: "No me preocupa el algoritmo"

(Texto enviado a las 10:11; 762 palabras) (Foto)

MÚSICA INDIE (Entrevista)

Hoznayo (Cantabria) - El grupo de indie-rock Mizmaya canta, en su nuevo trabajo, a la pérdida de identidad

(Texto enviado a las 11:25; 587 palabras) (Foto)

CÓMIC NOVEDADES (Entrevista)

Madrid - 'Abandonados', un cómic inspirado en el desastre nuclear de Fukushima que cobra actualidad

(Texto enviado a las 09:30; 682 palabras) (Foto)

CINE PERIODISTAS

Madrid - La periodista Alicia García de Francisco, presidenta de los informadores cinematográficos

(Texto enviado a las 12:43; 554 palabras) (Foto)

TIEMPO FIN DE SEMANA

Madrid - Ambiente invernal en amplias zonas de España, con temperaturas que caen hasta 15 grados

(Texto enviado a las 13:10; 712 palabras) (Foto) (Vídeo)

Lluvia, nieve, tormentas y olas activan avisos en diez comunidades, Galicia en naranja

(Texto enviado a las 10:56; 387 palabras)

AGENDA INFORMATIVA

SOCIEDAD

14:00h.- La Orotava (Tenerife).- GASTRONOMÍA QUESO.- Los presidentes del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y el Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y el alcalde de La Orotava, Francisco Linares, participan en la inauguración de la decimoquinta edición de la Feria del Queso. Recinto Etnográfico de Pinolere.

14:00h.- Huétor Tájar (Granada).- GASTRONOMÍA ESPÁRRAGO.- Huétor Tájar (Granada) cocinará un revuelto de espárragos gigante para 2.500 personas en la Feria Gastronómica del Espárrago. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

17:45h.- València.- PUEBLO GITANO.- El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, asiste a la celebración del Día Internacional del Pueblo Gitano. Cauce del río Turia, frente al Palau de la Música. (Texto) (Foto)

CULTURA Y TENDENCIAS

17:00h.- Sevilla.- MANIFESTACIÓN ANTIURINA.- El Partido Animalista PACMA convoca una manifestación Sevilla Antitaurina 2026. Jardines de Murillo. (Foto) (Vídeo) (Audio)

18:30h.- Madrid.- CATÓLICOS CONCIERTO.- La Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) celebra la IV Fiesta de la Resurrección, un encuentro musical en la Plaza de Cibeles que contará con Liz Mitchell, una de las cantantes originales del grupo musical Boney M., con la banda de rumba francesa Gipsy Kings y con Hakuna Group Music, y que espera superar los más de 85.000 asistentes que se dieron cita el año pasado. Plaza de Cibeles. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

19:00h.- Logroño.- RAFAEL AZCONA.- II Gala de la Moda Riojana homenajea al guionista y escritor Rafael Azcona en el primer centenario de su nacimiento, en la que la participan cuatro diseñadores que, con 48 creaciones, unen moda, vino y cine. Centro de la Cultura del Vino. Mercades, 9. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

21:00h.- Cáceres.- CULTURA MÚSICA.- Fito & Fitipaldis llenan el recinto ferial de Cáceres con un concierto en el marco de su gira ‘Aullidos Tour 25/26’, con las 18.000 entradas puestas a la venta agotadas. Recinto Ferial.

21:00h.- Madrid.- CONCIERTO BAD GYAL.- Primero de los tres conciertos de Bad Gyal en Madrid. Movistar Arena. (Foto) (Vídeo)

21:00h.- Zaragoza.- CONCIERTO MEDINA AZAHARA.- El grupo de rock andaluz Medina Azahara ofrece un concierto, dentro de su gira de despedida 'Todo tiene su fin'. Teatro de las Esquinas.

EFE

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