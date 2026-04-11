Temas del día de EFE España del domingo 12 de abril de 2026

ESPAÑA ISRAEL

Madrid - Una nueva flotilla se prepara para salir hacia Gaza, justo en un momento muy tenso de las relaciones entre España e Israel, cuyo Gobierno se ha quejado por la postura española en la guerra de Irán e incluso ha llamado a consultas a la encargada de negocios de la Embajada de España por la quema de un muñeco que representaba a Netanyahu.

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Barcelona - Unas 70 embarcaciones parten este domingo desde Barcelona en una nueva flotilla con destino a Gaza para tratar de romper el bloqueo israelí, en un momento crítico en Oriente Medio por la guerra en Irán.

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JUICIO KITCHEN

Madrid - El exsenador y exdirector de la Policía Ignacio Cosidó será uno de los testigos más destacados que declarará esta próxima semana en el juicio del caso Kitchen después de que el tribunal truncara los intentos de anular la vista por parte de los diez acusados, entre ellos Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior en el Gobierno del PP de Mariano Rajoy.

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JUICIO ÁBALOS

Madrid - El juicio al exministro José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama se adentra en su segunda semana, con testigos como la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera.

(Texto a las 08:00; 718 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 55019911888)

PARTIDOS PODEMOS (Análisis)

Madrid - Podemos está apostando por un tándem para las próximas elecciones generales con el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, en un intento de recuperar protagonismo en la izquierda tras sus malos resultados autonómicos, pero esta idea de candidatura unitaria no tiene por el momento visos de prosperar. Sol Carreras.

(Texto a las 07:00; 665 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8021687395)

SANIDAD PÚBLICA

Sevilla - Las Mareas Blancas han convocado manifestaciones en las ocho capitales andaluzas en defensa de la sanidad pública, actos a los que se unirán en Sevilla los partidos de izquierda con sus candidatos a la Junta a la cabeza.

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NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Madrid - El arranque de la negociación formal de un nuevo marco para las subidas salariales y las condiciones laborales, el denominado AENC, sigue estancado ante las diferencias de patronal y sindicatos sobre los temas que deben abordarse en un contexto marcado por la inestabilidad.

(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8023287181)

MONJAS BELORADO

Burgos - Se cumple un mes desde que las exmonjas de Belorado abandonaron el monasterio burgalés, del que salieron solo unas horas antes de que se cumpliera el plazo dado por el juzgado de Briviesca para su desahucio y se realojaran en una vivienda de La Puebla de Montalbán (Toledo).

(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8023323190)

ALIMENTOS ETIQUETADO

Madrid - La trufa negra estrena un etiquetado más transparente y claro para el consumidor que limita el uso de términos como "trufado" o "con sabor a", tras una buena campaña con un producto de excelente calidad.

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OKUDA SAN MIGUEL

Madrid - El pintor y escultor Okuda San Miguel, que ha llenado ciudades de medio mundo de explosiones de color con sus inmensos murales, cumple 30 años en el mundo del arte y lo celebra con un frenesí de exposiciones, instalaciones, conciertos y clases magistrales que detalla en una visita de EFE a su estudio madrileño. Cristina Lladó.

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CÓMIC MODA

Barcelona - Aunque habitaron épocas distintas y vivieron en mundos opuestos, Louis Vuitton e Yves Saint Laurent son dos "nombres marca" instalados desde hace décadas en el exclusivo coto del "chic francés", dos creadores visionarios que ahora se citan en las librerías con sendas biografías ilustradas sobre su figura y legado. Sergio Andreu.

(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8003147299)

TIEMPO FRÍO

Madrid - El mal tiempo vuelve a gran parte de España con una masa de aire muy frío, lluvias generalizadas, viento intenso y temporal marítimo, con olas de entre cinco y seis metros, además de un acusado descenso de las temperaturas, con caídas extraordinarias de hasta 15 grados en amplias zonas del país.

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AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

07:00h.- Barcelona/Madrid.- ELECCIONES PERÚ.- Ciudadanos peruanos residentes en España votan con motivo de las elecciones generales en Perú en urnas habilitadas hasta las 19:00 horas. (Texto) (Foto)

10:00h.- Barcelona.- ISRAEL PALESTINA FLOTILLA.- Participantes en la Flotilla ofrecen una rueda de prensa antes de la salida de las embarcaciones con destino a Gaza. Port Vell. Por la tarde, la flotilla con 70 embarcaciones partirá desde Barcelona. (Texto) (Foto)

10:00h.- Urkiola (Bizkaia).- MEMORIA HISTÓRICA.- La Asociación de Memoria Histórica “Saibigain 1937”, formada por familiares de gudaris vascos y milicianos asturianos desaparecidos en la batalla de abril de 1937, celebra un acto de homenaje a quienes allí sacrificaron su vida en defensa de la democracia y la libertad, en el que participa el presidente del PNV en Bizkaia, Iñigo Ansola. Santuario. (Texto)

11:00h.- Logroño.- ISRAEL PALESTINA.- Acampada por Palestina convoca una marcha solidaria en apoyo a la Global Sumund Flotilla, con la botadura de barcos de papel. Ante la Delegación del Gobierno. Muro de la Mata, 3. (Texto) (Foto)

11:45h.- Sevilla.- ELECCIONES ANDALUCÍA.- El coordinador federal de IU y candidato a la Junta, Antonio Maíllo, atiende a los medios antes de participar en la manifestación convocada por las mareas blancas en defensa de la sanidad pública. San Bernardo (Texto) (Foto)

12:00h.- Sevilla.- ELECCIONES ANDALUCÍA.- La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, atiende a los medios de comunicación antes del inicio de la manifestación sanitaria convocada por la Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas. Calle Enramadilla, esquina con Avenida de la Buhaira.

12:00h.- Madrid.- ISRAEL PALESTINA.- Organizaciones de apoyo a Palestina convocan una marcha para despedir a una nueva flotilla que va a partir hacia Gaza. De Plaza de la Provincia a fuente del Obelisco, junto al parque de Arganzuela en paseo de Yeserías. (Foto)

12:00h.- Logroño.- PARTIDOS PP.- La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, realiza declaraciones sobre cuestiones de actualidad Aparcamiento El Revellín (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

12:30h.- Barcelona.- PARTIDOS CUP.- La presidenta del grupo parlamentario de la CUP, Pilar Castillejo, atiende a los medios con motivo de la salida desde Barcelona de la Global Sumud Flotilla rumbo a Gaza. Moll de la Fusta. (Texto)

SOCIEDAD

Alicante.- ENERGÍA RENOVABLE.- La cooperativa energética más antigua de España, Enercoop, está en la localidad alicantina de Crevillente y apuesta por la energía renovable, con microplantas de fotovoltaica y minihidráulica, con el objetivo de mutar a comunidad energética, en un modelo de negocio de proximidad. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

11:30h.- Pescueza (Cáceres).- FESTIVALINO PESCUEZA.- La plantación de árboles en la dehesa boyal abre el Festivalino de Pescueza. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:30h.- Madrid.- BARRIOS MADRID.- Asociaciones conservacionistas, culturales y vecinales organizan la III Fiesta del Árbol del Parque Calero, en Ciudad Lineal. Calle Virgen de Nuria con calle Virgen de África.

12:00h.- Madrid.- SANIDAD PROTESTAS.- Personal sanitario y la organización Vecinas y Vecinos de Barrios y Pueblos de Madrid convoca una concentración contra la privatización y en defensa de la sanidad pública. Hospital 12 de Octubre. (Foto)

12:00h.- Los Corrales.- CÁNCER SOLIDARIDAD.- La Asociación cántabra Luchamos por la Vida realiza una marcha contra el cáncer, a la cual dará el pistoletazo de salida el actor manchego Pablo Chiapella, conocido, entre otras cosas, por su papel de Amador en 'La que se avecina'. Los Corrales (Texto) (Foto)

12:00h.- Sevilla.- SANIDAD PÚBLICA.- Las Mareas Blancas han convocado manifestaciones en las capitales andaluzas en defensa de la sanidad pública.

21:00h.- Logroño.- FALLAS LOGROÑO.- La asociación Fallers pel Món de Valencia protagoniza en Logroño la cremá de las fallas, en la que arde un monumento fallero que combina el vino, la emblemática calle Laurel y la tradición. Aparcamiento de Valbuena. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

CULTURA Y TENDENCIAS

12:00h.- Málaga.- ESPECTÁCULOS DANZA.- La bailarina Lucía Lacarra, directora del festival internacional de danza Tip Toe del Teatro del Soho, baila al unísono una coreografía de barra junto a más de seiscientos estudiantes, profesores y profesionales de la danza de toda Andalucía. Muelle Uno, junto al Cubo del Centro Pompidou. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- CULTURA MUSEOS.- El Museo Canario organiza, dentro de su programa de «Visitas en Familia», un taller para conocer el trabajo de ilustración de los libros de cuentos a cargo de la ilustradora Mélani Garzón-Sousa. Museo Canario.

118:00h.- Don Benito (Badajoz).- TOROS DON BENITO.- Los diestros Miguel Angel Perera, Alejandro Talavante y Juan Ortega lidian reses de la ganadería de Buenavista, con motivo del XV aniversario del coso dombenitense. (Texto) (Foto)

18:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- ESPECTÁCULOS MUSICAL.- Representación del musical 'Tootsie', ganador de dos Premios Tony y adaptación de la película homónima de 1982 ganadora de un Óscar. Teatro Cuyás.

20:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- MÚSICA CONCIERTO.- Concierto de El Niño de Elche y Raül Refree, con Alba Gil Aceytuno, 'Pleito', como artista invitada. Teatro Guiniguada.

EFE

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