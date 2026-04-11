Espana agencias

Sinner, a un triunfo del número uno, espera a Alcaraz

Guardar

Redacción deportes, 11 abr (EFE).- Jannik Sinner sumó ante el alemán Alexander Zverev su decimosexta victoria seguida en un Masters 1000 (6-1 y 6-4) al alcanzar la final de Montecarlo, de donde puede salir número uno si el domingo logra el título ante el vencedor del duelo entre el español Carlos Alcaraz, primer favorito, y el monegasco Valentin Vacherot.

El tenista de San Cándido puede desplazar de la cima del ránking ATP al murciano, que acumula 66 semanas en dicha posición. Las mismas que acumuló en su día el transalpino, vencedor semanas atrás del conocido como Sunshine Double, los Masters 1000 de Indian Wells y Miami.

La revancha en Montecarlo de Sinner sobre Zverev se cerró en una hora y veintidós minutos. Es el octavo triunfo seguido en los trece cara a cara que llevan acumulados el italiano y el alemán que, sin embargo, se había apuntado el único que jugaron hasta ahora en arcilla, precisamente en el Principado, hace cuatro cursos.

Pero la situación ha cambiado bastante desde entonces tanto para el alemán como para el transalpino asentado en uno de los jugadores más sólidos del circuito que se reparte los grandes éxitos con Alcaraz. De hecho, Zverev no logra superar a Sinner desde el Abierto de Estados Unidos del 2023. Después han jugado ocho veces con la de este sábado y no hubo opción para el tenista hamburgués al que se le agota el tiempo para lograr un gran éxito en su carrera.

Sinner se convirtió en el quinto jugador desde que existen los Masters 1000 en alcanzar una final en ocho de los nueve eventos de este nivel. Se pone a la altura de Novak Djokovic, que jugó las de todos igual que Rafa Nadal y Roger Federer. Andy Murray, igual que el italiano, disputó ocho.

El primer jugador en situarse en las finales de los tres primeros torneos Masters 1000 de la temporada desde que lo hizo Djokovic en el 2015, se mostró superior. Arrolló al germano en la primera manga, en la que Zverev se vio desarbolado y rentabilizó la única rotura del segundo set, en el décimo juego, suficiente para sellar el triunfo y alcanzar la final.

La vigésima primera victoria seguida en torneos Masters 1000, con solo un set perdido en ese tiempo, que le llevaron al éxito en París, Indian Wells y Miami, le llevó a la duodécima final de un evento de este nivel donde jugará ante Alcaraz o Vacherot.

Si el español gana su encuentro ante el ídolo local, será el primer cara a cara del 2026 entre los dos mejores jugadores del mundo. EFE

Últimas Noticias

Urtasun recuerda a Irene Montero que Sumar ya trabaja para una "gran candidatura unitaria de izquierda" como la andaluza

Urtasun recuerda a Irene Montero que Sumar ya trabaja para una "gran candidatura unitaria de izquierda" como la andaluza

1-2. Iraola da una última vida al City

Infobae

Villar, Neto y Da Silva regresan en el Elche ante un Valencia con Sadiq y Beltrán en punta

Infobae

El conductor de la guagua accidentada en La Gomera es el herido más grave

Infobae

Urtasun denuncia el "estruendoso silencio" de PP y Vox tras las "amenazas" de Netanhayu a España

Urtasun denuncia el "estruendoso silencio" de PP y Vox tras las "amenazas" de Netanhayu a España
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Salvador Illa asegura que “Cataluña será el mejor país de Europa para vivir” de aquí a diez años

Salvador Illa asegura que “Cataluña será el mejor país de Europa para vivir” de aquí a diez años

La Guardia Civil investiga un robo con explosivos en una sucursal bancaria en Toledo

Polémica en Torrejón de Ardoz por el gasto del Ayuntamiento en los conciertos de David Bisbal, Saiko y Hombres G: entre 550.000 y dos millones de euros

Cómo funcionaría el reclutamiento militar obligatorio si España entrara en una guerra: empiezan los jóvenes y debe ser aprobado en el Congreso

La Guardia Civil detiene a siete personas en Castellón por explotar a 80 migrantes en condiciones de semiesclavitud

ECONOMÍA

La forma legal de fijar el precio de alquiler de una vivienda: de las subidas con el IPC a las zonas tensionadas

La forma legal de fijar el precio de alquiler de una vivienda: de las subidas con el IPC a las zonas tensionadas

¿Pueden las aerolíneas cambiar el precio de los billetes una vez comprados por el aumento del combustible?

Ayuso acusa al Gobierno de convertir España en “un infierno fiscal” para trabajadores y autónomos

Retrasar la compra de vivienda en Madrid sale caro: un piso de 90 m² vale 42.000 euros más de media que hace un año

España avanza en conciliación familiar sobre el papel, pero no en la práctica: “El debate sobre qué modelo queremos y quién lo paga todavía no está cerrado”

DEPORTES

Marc Toda, el deportista español que sube 120 pisos de un rascacielos en 20 minutos corriendo por las escaleras: “Algunos piensan que estoy loco”

Marc Toda, el deportista español que sube 120 pisos de un rascacielos en 20 minutos corriendo por las escaleras: “Algunos piensan que estoy loco”

Arbeloa se muestra crítico con el arbitraje tras el penalti no señalado a Mbappé: “Ni lo entiendo yo ni creo que nadie”

El Girona saca un punto del Santiago Bernabéu ante un Real Madrid que no despeja las dudas antes de su visita a Múnich

Italia podría ir al Mundial 2026: la guerra entre Estados Unidos e Irán y el ‘no’ de la FIFA a mover las sedes

El Real Madrid desmiente que vaya a fichar a un director deportivo y respalda a José Ángel Sánchez: “Nos ha permitido vivir una de las etapas más exitosas”