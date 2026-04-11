Recuperar la fortaleza en Anduva, objetivo del Mirandés ante un aspirante como Castellón

Miranda de Ebro (Burgos)/Castellón, 11 abr (EFE).- El CD Mirandés, tras su victoria vital ante un rival directo por la permanencia como el Real Zaragoza (1-2), quiere recuperar la fortaleza en Anduva frente a uno de los aspirantes al ascenso como el Castellón que, después de su mala racha de resultados, volvió a ganar, 3-2 al Granada.

Para este compromiso, el técnico local, Antxon Muneta, cuenta con las bajas del capitán, Juan Gutiérrez, jugador fundamental en la retaguardia y por lesión a Postigo y Marí, pero recupera, al menos para entrar en la convocatoria, a Pablo Pérez.

La ausencia del defensor cántabro será cubierta, en principio por Maras que, tras llegar en el mercado invernal cedido por el Deportivo Alavés como refuerzo de lujo, pasó al banquillo tras optar Muneta por una defensa tan solo de dos centrales, dando el protagonismo en la posición a Gutiérrez y Cabello.

El resto del equipo no diferirá del que logró remontar en la capital maña, dado el buen rendimiento ofrecido, tanto en la faceta defensiva, como también en la ofensiva, donde el máximo goleador Carlos Fernández sigue demostrando su idilio con la portería, bien secundado por Unax del Cura y Javier Hernández, aunque éste haya perdido en las últimas jornadas cierto protagonismo en ataque.

El Castellón, por su parte, busca la que sería su tercera victoria consecutiva para dejar atrás el bajón que tuvo tras encaramarse al liderato y acercarse de nuevo a los dos primeros puestos, los de ascenso directo a Primera, de los que le separaban cuatro puntos al inicio de esta jornada.

Los albinegros llegan a este enfrentamiento en Anduva tras dejar atrás una racha de seis partidos sin ganar, con dos victorias, ante Almería y Granada, ambas conseguidas como local.

El técnico 'orellut', Pablo Hernández, tiene la baja de Martín Tincho 'Conde', con lo que Lucas Alcázar, recuperado ya de un golpe que sufrió ante el Almería, regresará en principio al lateral izquierdo. También Douglas Aurélio sigue fuera por una lesión en la rodilla, aunque ya se entrena con el grupo. La duda es Agustín Sienra, que se ha quedado fuera de las últimas citaciones por problemas musculares.

Por otra parte, Brian Cipenga regresa a la convocatoria tras su ausencia en los últimos cuatro partidos por los compromisos de su selección RD Congo, así como la polémica celebración posterior por la clasificación para el Mundial.

Adam Jakobsen podría seguir en la banda izquierda, con Álex Calatrava conduciendo el juego ofensivo, junto a Pablo Santiago y por detrás de Camara.

Alineaciones probables:

CD Mirandés: Juanpa; Tamarit, Maras, Cabello, Medrano; Hernández, Bauzà, Helguera, El Jebari; Unax y Carlos Fernández.

Castellón: Matthys; Mellot, Alcázar, Brignani, Alberto Jiménez; Barri, Gerenabarrena, Pablo Santiago, Jakobsen, Calatrava y Camara.

Árbitro: Por designar

Hora: 18,30

Estadio: Anduva

EFE

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