El 'romantasy' triunfa en la Feria del Libro, pero abre una grieta: no cuaja en los chicos

Madrid, 7 jun (EFE).- El 'romantasy' triunfa, un año más, en la Feria del Libro de Madrid, pero el 95 % son lectoras. Y esa presencia apabullante de un género que combina romance con fantasía no cuaja, sin embargo, entre los chicos situados en la franja de 11 a 16 años, que buscan otras propuestas.

Así lo confirman a EFE librerías especializadas en infantil y juvenil como Liberespacio, Peripecias, Serendidias, Vualá, El Dragón Lector y La Imprenta presentes en la Feria del Libro, y que ven en este colectivo de adolescentes insatisfechos con el romance un nicho de mercado que ocupan los libros de aventuras, espías, 'thriller' y misterio.

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Según explica a EFE la gerente de Liberespacio, Zaida Pérez, otro 'boom' eminentemente femenino son los libros 'minalima', ediciones muy cuidadas, de cantos ilustrados y coleccionables, generalmente de literatura clásica, romántica o fantasía.

Las lectoras adolescentes también se sienten atraídas por la literatura de empoderamiento y 'enemy lovers', que son las historias de amor-odio: "Me gustas aunque seas un antipático y me trates mal".

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Para la responsable de Peripecias, Raquel Sánchez, los homenajes por el 250 aniversario de Jane Austen trajeron el interés por la novela histórica y por la narrativa tradicional de obras como 'Orgullo y prejuicio' y 'Sentido y sensibilidad'.

También hay libros con ediciones casi de lujo de textos para niños ilustrados y con elementos desplegables ('pop-up') que generan mucho interés, aunque aquí son los padres los más demandantes.

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Mientras los chicos demandan aventura y misterio, los libreros detectan, sin embargo, que el adolescente de hoy no está acostumbrado a textos densos ni a reflexionar sobre ellos: "Están acostumbrados a frases cortas, titulares y todo inmediato, y esa narrativa clásica les supone un esfuerzo de concentración".

El romance, dice Sánchez, es una literatura de evasión, que siempre ha existido pero ahora hay un exceso de títulos por el hecho de que hay dinámica de publicar continuamente novedades: "Si no, la editorial parece que está muerta".

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En infantil también hay mucha oferta, de libros ilustrados y 'pop-up', caros de editar y que son más libros de colección.

Sobran, dice, los libros de emociones con "recetas" para los padres, que dejan poco a la imaginación y a reinterpretar los libros.

'Vincent van Gogh', con texto de Susie Hodge e ilustraciones de Teresa Bellón. Editorial SM. Un libro infantil para que los niños descubran al personaje con cinco espectaculares 'pop-ups' que sumergen al lector en el mundo del pintor.

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'El gran secreto', de Javier Ruescas. (Colección Malada Madrina de Edelvives). Un plácido paseo escolar al bosque se convierte en una aventura de supervivencia.

'K-pop Academy. Maldición bajo los focos', de Mina Finch (ANAYA). Una chica sueña con debutar como estrella del k-pop, pero en la prestigiosa academia habitan unas sombras que se alimentan del miedo.

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'Desembrujados 24 h. Una oferta muy golosa', de Pablo C.Reyna y José Fragoso (Editorial Juventud). A partir de ocho años. En un solo día, Reformas 24 h. renovará la casa de caramelo de Hansel y Gretel.

'Policán', de Dav Pilkey. Editorial SM. El súper héroe perruno sigue triunfando entre los pequeños.

'La pequeña genia y la partida de Shatranj', del ilustrador Álvaro Ortiz (Astiberri). Un cómic infantil ambientado en un país oriental, lleno de luz, color, desiertos y suntuosos palacios.

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'La cuarta vida de Blanca Cuervo', de Ana Quintas (Premio SM Gran Angular 2026), un 'thriller' juvenil sobre la falta de oportunidades y la búsqueda de obtener dinero fácil que lleva a unas adolescentes a vender material erótico en redes.

'El enigma de Bletchley', de Ruta Spetys y Steve Sheinkin (Ediciones Maeva). Una novela de ficción ambientada en la segunda guerra mundial en la que dos hermanos se involucran en el centro secreto británico de descifrado de códigos Bletechley.

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'Warren 13 y la maldición de los 13', escrito por Tania del Río e ilustrado por Will Staehle (Ediciones Edelvives). El joven botones del hotel Warren se enfrenta a la maldición familiar cuando celebra su 13 cumpleaños.

'El extraño secreto del doctor Jekyll y el señor Hyde', de Robert Louis Stevenson, ilustrado por Antonio Lorente (Colección La Mano Encantada de Edelvives).

'Los 15 de Fosbury', de Blue Jeans (Planeta). Una academia deportiva de élite y quince jóvenes conviviendo y viviendo al límite sus emociones.

'Culpa vuestra', el cierre de la serie 'Culpables', de Mercedes Ron (Montena). Siguen las historias de amor posesivo y celos en un ambiente de lujo, carreras de coches ilegales y fiestas. EFE

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