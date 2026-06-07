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El PP lleva al Senado la reforma de la elección de los vocales del Poder Judicial

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Madrid, 7 jun (EFE).- El Pleno del Senado tiene previsto debatir este miércoles la toma en consideración de una proposición de Ley del PP que busca reformar la ley de Poder Judicial para cambiar el modelo de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que estos sean elegidos por los propios jueces.

El texto recoge la recomendación que la Comisión de Venecia realizó en octubre del año pasado a España, tras la petición del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que apuesta por que los vocales judiciales sean elegidos únicamente por los jueces.

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Desde hace meses, el modelo de elección de los vocales del CGPJ enfrenta a los jueces, que se muestran divididos en dos propuestas dispares.

Los vocales conservadores plantean que los 12 vocales de extracción judicial sean designados en elección directa por los jueces. El Parlamento, por tanto, se limitaría a elegir a los otros ocho vocales entre juristas de reconocida competencia.

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Por su parte, la propuesta de los progresistas pasa por que los jueces participen en la elección de los 12 vocales judiciales, que después deberán ser avalados por las Cortes, es decir, el Parlamento seguiría participando en el proceso de elección.

Ante la falta de consenso, el CGPJ solicitó un dictamen a la Comisión de Venecia, que reúne a expertos constitucionalistas del Consejo de Europa, y en octubre del pasado año ésta se decantó por que los vocales fueran elegidos únicamente por los jueces, aunque proponía varias medidas para evitar el riesgo de politización a través de las asociaciones de magistrados.

La reforma que lleva ahora el PP al Senado es conforme al Informe de Estado de Derecho de la Comisión europea, en el informe GRECO, así como al dictamen emitido por la Comisión de Venecia y destaca la no participación del Parlamento ni del Ejecutivo en ninguna fase del proceso de selección de los vocales judiciales.

La propuesta del PP modifica los capítulos I y II y crea un nuevo capítulo II bis de la ley del Poder Judicial.

Con esta reforma, garantiza que ni el Parlamento ni el Ejecutivo participan en ninguna fase de la selección de los vocales judiciales, establece una circunscripción única y atiende al principio de presencia equilibrada de hombres y mujeres.

Contempla que para su elección como vocal, puede presentarse cualquier juez o magistrado en servicio activo que no esté incurso en causas de inelegibilidad, como haber ocupado cargos políticos recientes, y la presentación de candidaturas se puede llevar a cabo tanto por jueces individuales, asociados o no asociados, como por toda asociación judicial legalmente reconocida. EFE

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