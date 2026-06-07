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Medio millar de periodistas cubren desde la Plaza de CIbeles la misa que oficiará el papa

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Madrid, 7 jun (EFE).- Medio millar de periodistas, informadores y creadores de contenido de todas las nacionalidades están acreditados para cubrir la misa por la festividad del Corpus Christi en la Plaza de Cibeles de Madrid que presidirá este domingo el papa León XIV a partir de las diez de la mañana.

Han llegado pasadas las siete de la mañana en ocho autobuses desde el Centro de Prensa Internacional, situado en la Puerta del Sol, para colocarse en las tribunas habilitadas para cubrir la eucaristía en directo.

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Entre ellos, dos profesionales de Perú que desde hace dos días están en Madrid para cubrir el viaje apostólico del papa por España que, además de la capital, hará parada en Barcelona y las islas Canarias.

También del equipo de redes de Conelpapa, de Misioneros digitales, está el padre adolfo Sosa, que participó en el cónclave que eligió al estadounidense y peruano Robert Prevost como pontífice el 8 de mayo de 2025.

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The New York Times, CNN Portugal, Radio France, Reutres, AFP, Vatican News son algunos de los medios acreditados para el evento. En total hay más de 2.200 medios de comunicación nacionales e internacionales cubren la visita apostólica de León XIV.

Tras la misa, el papa presidirá la procesión del Corpus Christi en la que portará el Santísimo desde la Plaza de Cibeles, subirá por la calle de Alcalá hasta llegar a la iglesia de San José, en la confluencia con Gran Vía, donde dará la vuelta para regresar al escenario convertido en altar.

Para la ocasión, la Asociación de Alfombristas do Corpus Christi de Ponteareas (Pontevedra) ha elaborado 16 grandes alfombras de 3 metros de ancho a lo largo de más de 500 metros de la calle Alcalá con composiciones que incorporan elementos emblemáticos de la iconografía cristiana, como la Sagrada Forma y las Llaves de San Pedro integradas en una concha de peregrino.

En total, se han empleado más de 30.000 claveles, principalmente blancos y amarillos, en honor a los colores de la bandera del Vaticano. EFE

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