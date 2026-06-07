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La visita del papa y su discurso ante el Congreso marcan la agenda política de la semana

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Madrid, 7 jun (EFE).- La visita del papa a España seguirá marcando la actualidad institucional durante la semana próxima, con su discurso el lunes en el Congreso de los Diputados, donde este miércoles el PP volverá a apretar al Gobierno tras las últimas novedades judiciales sobre el caso Leire.

La semana empezará el lunes con la visita de León XIV a las Cortes, la primera de un pontífice al Palacio del Congreso, por lo que la expectación ante la misma y, especialmente, su discurso hace de este momento uno de los más esperados de su viaje a España.

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El papa se dirigirá desde la tribuna a los diputados y senadores reunidos para la ocasión en la Cámara Baja, donde estarán asimismo la presidenta del Congreso, Francina Armengol, quien pronunciará un discurso, y el del Senado, Pedro Rollán.

Estarán también el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo; líderes políticos, expresidentes y representantes de las altas instituciones del Estado.

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Tras la visita del papa, el Congreso retomará la actividad normal con un pleno que comenzará excepcionalmente el miércoles. En la sesión de control Sánchez será interrogado por Feijóo y socios del Ejecutivo sobre el futuro de la legislatura.

Las últimas revelaciones sobre el caso Leire y la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero centrarán de nuevo la sesión, donde el PP volverá a presionar para una convocatoria electoral a los socios, especialmente a PNV y Junts, a los que hace responsables de la situación por seguir apoyando a Sánchez.

En la agenda parlamentaria están también las reuniones en el Senado de las comisiones de investigación del caso Koldo y de la SEPI para ampliar las listas de comparecientes tras lo conocido en el sumario del caso Leire.

Junto a ello, la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, ha sido citada ya para comparecer en la Comisión de Interior del Senado el próximo jueves para que dé explicaciones sobre sus reuniones con la exmilitante socialista Leire Díez, investigada como presunta coordinadora de una trama para desbaratar actuaciones policiales y judiciales que afectaran al Gobierno y el PSOE.

Sánchez aseguró el pasado viernes que nunca avaló, "tuvo información ni conocimiento" de las "andanzas" de Díez, algo que ha subrayado que "no habría tolerado", y ha respaldado a la directora general de la Guardia Civil.

La semana parlamentaria incluye además el debate en el Senado de una propuesta del PP para modificar el modelo de elección del CGPJ y varias mociones, entre ellas una de los populares sobre el caso Plus Ultra, por el que está investigado Rodríguez Zapatero.

En el Congreso se debatirán iniciativas legislativas, entre ellas la ley para considerar agentes de la autoridad a los funcionarios de prisiones, una reforma de ley de eutanasia para blindar el derecho a morir dignamente y una reforma del Reglamento de la Cámara para reforzar la disciplina en las sesiones plenarias.

La semana se cerrará con Pedro Sánchez en Gran Canaria, acompañando al papa en su visita al puerto de Arguineguín, donde se encontrará con migrantes y voluntarios. EFE

(Recursos de archivo en EFEServicios: 8023523828)

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