Carla Suárez: "Clasificarnos era un objetivo y lo hemos cumplido"

Redacción deportes, 11 abr (EFE).- Carla Suárez, seleccionadora española de tenis, se mostró "muy contenta y orgullosa" tras sellar este sábado el triunfo ante Eslovenia y lograr la clasificación para la fase final de la Copa Billie Jean King (BJK), que era uno de los objetivos del equipo y han logrado cumplir.

"Tengo todas las buenas sensaciones que se pueden tener, estoy muy contenta y orgullosa por ellas por el trabajo de esta semana y por como han rendido en la competición" dijo la exugadora canaria en declaraciones a la Federación Española de Tenis (RFET).

Preguntada por la actuación de la debutante Kaitlin Quevedo respondió que su valoración es "muy alta". "Ha hecho un debut sobresaliente a pesar de las dificultades, que ha solventado muy bien, y hoy ha hecho un autentico partidazo. Hemos hecho mucho grupo, mucha unión, ella se ha visto arropada y eso le ha dado fuerzas para tener un debut impecable".

A su juicio, el futuro del tenis femenino español está garantizado. "Las voy siguiendo semana tras semana y sé de lo que son capaces. Las cinco o diez primeras están capacitadas y jugando a buen nivel y tenemos que estar orgullosas y confiar en que nos venga un buen futuro", finalizó Suárez.

España se clasificó este sábado para la fase final de la Copa Billie Jean King (BJK) de tenis, por quinta vez consecutiva, al eliminar a Eslovenia gracias a un nuevo triunfo de Kaitlin Quevedo frente a Veronika Erjavec por 7-6 (4) y 6-2, que dejó la eliminatoria sentenciada por 3-1. EFE