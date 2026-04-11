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Antonsen-Popov y Kjaersfeldt-Gilmour, finales individuales del Europeo de Huelva

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Huelva, 11 abr (EFE).- El danés Anders Antonsen y el francés Christo Popov en la final masculina y la danesa Line Kjaersfeldt ante la escocesa Kristy Gimour en la femenina, pugnarán este domingo por el título continental individual en el campeonato de Europa de Huelva 2026.

Antonsen, campeón en 2021 y 2024, optará a su tercer título europeo este domingo tras superar por 21-18 y 21-13, en 53 minutos, al francés Arnaud Merkle. En la final se las verá con otro francés, Christo Popov, que batió a su hermano Toma Junior por 21-18 y 27-25 en 57 minutos.

El danés se adjudicó la primera manga tras 29 minutos de juego muy igualado. Comenzó fuerte y efectivo (6-2), pero Merkle se fue entonando y comenzó a mover en la pista a su rival y provocar sus fallos para irse por delante al intervalo (9-11). Merkel, que en la ronda anterior había eliminado al vigente campeón europeo, su compatriota Alex Lanier, se sentía capaz de plantarle cara al máximo favorito.

Después, la dinámica fue de máxima igualdad, con intercambios muy largos, resueltos con grandes remates. Ninguno de los dos abrió brecha en el marcador hasta que un fallo del galo propició un punto de set que no desaprovechó el nórdico.

En la segunda manga, Antonsen elevó su nivel y Merkle no pudo seguirlo, aunque no se rindió. El danés marcó una distancia de tres puntos (5-2), que logró aumentar a 5 (11-6). Con un parcial de 3-0 el galo volvió a acercarse, pero Antonsen seguía muy firme (16-10) y en cuanto tuvo una bola de partido la aprovechó para rematar el duelo y clasificarse para la final (21-13).

En el duelo entre los hermanos Popov hubo mucha igualdad y emoción. El enfrentamiento entre dos jugadores que se conocen a la perfección comenzó con el hermano menor, Christo, por delante (4-0). Su renta se fue estrechando, pero llegó con un cómodo 11-5 al descanso. Toma Junior fue contrarrestando el juego de su hermano y se acercó a 12-10 para luego empatar (15-15). Los dos exhibieron un gran nivel de juego, pero Christo volvió a marcar diferencias para apuntarse la manga por 21-18.

El segundo set fue mucho más igualada y ningún aspirante a la final abrió brecha al marcador. Christo se fue por delante al intervalo (11-10). Luego Toma Junior endosó a Christo un 6-0 (16-11) pero su hermano le devolvió el parcial para empatar (16-16). La igualdad era máxima y cada punto se definió por detalles tras largos intercambios. Pasado el 20-20 ninguno fue capaz de enlazar dos puntos hasta que Christo sentenció por 27-25.

En el cuadro individual femenino la vigente campeona europea, la danesa Line Kjaersfeldt, se clasificó para la final por 21-16 y 22-20 en 44 minutos ante su compatriota Mia Blichfeldt. Se enfrentará a la escocesa Kirsty Gilmour, que superó a la turca Neslihan Arin por 16-21, 21-14 y 21-11 en una hora y 2 minutos.

Kjaersfeldt comenzó el encuentro mandando y llegó a doblar a su compatriota en el marcador (10-5), pero tras el intervalo un parcial de 0-3 de Blichfeldt apretó el resultado (17-15). Fue apenas un momento dentro del dominio claro de Kjaersfeldt, que sentenció la primera manga por 21-16.

En el segundo set fue Blichfeldt la más fiable (11-7), pero Kjaersfeldt, logró empatar (12-12) y ponerse por delante (15-13), pero la número 3 del torneo volvió a ponerse por delante. Por momentos tuvo en su mano igualar el duelo (20-19), pero en los momentos decisivo la número 1 hizo valer su condición para cerrar el partido (22-20).

Por su parte, Kirsty Gilmour, cinco veces subcampeona europea (2016, 2017, 2022, 2024 y 2025) buscará su primer título continental tras remontar ante Arin, cuarta favorita.

Gilmour se fue ligeramente por delante al intervalo del primer set (11-9) tras repartirse con su rival varios fallos. Después cobró una renta de 4 puntos (14-10), pero Arin empató por dos veces y con el 16-16 se llevó la manga con un gran remate, redondeando un parcial de 5-0 (21-16).

En el segundo set fue dominado al principio por Gilmour ante una Arin mucho más errática que antes. La escocesa movió muy bien a su rival se fue al intervalo con una amplia renta (11-4), pero la otomana reaccionó con un 0-4 (11-8), parcial contestado por la británica con un 6-1 que la acercó al triunfo parcial (17-9). Tras tres puntos de Arin, Gilmour se mantuvo firme y empató la semifinal (21-13).

En el set definitivo Gilmour comenzó controlando el juego y asestando remates inapelables (7-3). Una Arin más agresiva fue limando distancias hasta el 10-9, pero la escocesa frenó su reacción con un parcial de 4-0 (14-9) y continuó a un gran nivel, con un buen repertorio de golpes para sellar su pase a la final (21-11). EFE

maf/apa

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