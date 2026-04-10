Temas del día de EFE España del sábado, 11 de abril de 2026

ESPAÑA CHINA

Madrid - El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, visita por cuarta vez China a partir del lunes y se reunirá con el presidente del país, Xi Jinping, para abordar, además de las relaciones bilaterales y el aumento de las inversiones del gigante asiático en España, el actual momento geopolítico mundial y las tensiones arancelarias.

(Texto) (Recursos de archivo en Efeservicios: 8010894774)

VOX PP

Madrid - Las negociaciones para formar gobiernos en Extremadura, Aragón y Castilla y León continúan y avanzan, sobre todo en las dos primeras comunidades, pero Vox no acaba de dar por cerrados los pactos y pone a prueba la paciencia del PP.

(Texto) (Recursos de archivo en Efeservicios: 8023426267)

SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Madrid - La regularización extraordinaria de migrantes, que cambiará la vida a centenares de miles de personas en España, será aprobada de forma "inminente" por el Gobierno, pero cada día que pasa cunde más la incertidumbre y la angustia entre los interesados, que ven cómo se acorta el plazo para las solicitudes. Laura López.

(Texto) (Recursos de archivo en Efeservicios: 8023364214)

JUSTICIA REFORMAS

Madrid - Se cumple un año de la entrada en vigor de la ley de eficiencia de la Justicia, una norma que ha supuesto el cambio de la planta judicial con la transformación de los juzgados en tribunales de instancia, y que apuesta por la mediación para evitar el exceso de litigiosidad.

(Texto) (Recursos de archivo en Efeservicios: 8022703768)

VIVIENDA COYUNTURA

Madrid - A pesar de haber reducido su peso en la segunda mitad de 2025, los extranjeros protagonizan más del 18 % de las compraventas de vivienda que se hacen en España con un destacado protagonismo de británicos y marroquíes, pero ¿de dónde más proceden todos estos compradores y qué destinos eligen?

(Texto) (Recursos de archivo en Efeservicios: 8023328635)

CÁNCER INVESTIGACIÓN (Entrevista)

Madrid - El oncólogo barcelonés Antoni Ribas, referente mundial en inmunoterapias antitumorales, asegura, en una entrevista con EFE, que estamos en un momento apasionante de la investigación contra el cáncer, en el que se están haciendo cosas que hace unos pocos años "parecían ciencia ficción". Carmen Rodríguez

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INCENDIOS FORESTALES

Madrid - Los incendios forestales han calcinado en diferentes puntos de España un total de 22.087 hectáreas durante los primeros 100 días de 2026, según datos extraídos del Sistema de Información de Incendios Forestales de la Comisión Europea (EFFIS) del programa Copernicus.

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ROSALÍA GIRA

Barcelona - Rosalía ha conseguido convertirse en la artista musical española más famosa de todos los tiempos, un fenómeno mundial que tiene su origen en Barcelona, donde quienes la conocieron en sus inicios, desde su profesor de música hasta la dueña del primer tablao donde actuó sin vender todas sus entradas, entre otros, han contado a EFE curiosidades de la 'Rosalía antes de Rosalía". Lara Malvesí.

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MÚSICA ROCK

Valladolid - La guitarrista y cantante La Perra Blanco (alias de Alba Blanco, 1995) rompe moldes desde que hace más de siete años decidiera llevar su rock de raíces a los escenarios de toda Europa, en un periplo musical en el que se ha enfrentado a prejuicios de los puristas, de los misóginos y a la lógica del algoritmo, según explica en una entrevista con la Agencia EFE. Fernando Sanz.

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MÚSICA INDIE

Hoznayo (Cantabria) - La banda cántabra Mizmaya habla de la pérdida de identidad en 'Bosque de Secuoyas', su último single que no pretende, según cuenta en una entrevista con EFE, ser un himno pero sí una sensación compartida que se repite entre amigos, en conversaciones de verano o en pequeños gestos cotidianos. Por Celia Agüero Pereda.

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PREMIOS CRÍTICA

Morile (Salamanca) - El jurado de los Premios de la Crítica da a conocer en Morille, un pueblo de 230 habitantes de Salamanca elegido para promocionar su amplia actividad cultural y artística en plena España vaciada, los galardonados como mejores libros publicados en 2025: narrativa y poesía en las cuatro lenguas oficiales del Estado y mejor libro extranjero traducido a cualquiera de ellas.

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CÓMIC NOVEDADES

Madrid - El ilustrador Tirso Cons y el guionista David Muñoz lanzan su nuevo cómic 'Abandonados' (Astiberri), una historia de un desastre nuclear, inspirado en el accidente de Fukushima y que, según los autores, cobra plena actualidad con la guerra en Oriente Medio y la amenaza nuclear latente.

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TIEMPO FIN DE SEMANA

Madrid - El fin de semana será pasado por agua con cielos cubiertos, chubascos y tormentas y una bajada sensible de temperaturas que han justificado avisos amarillo y naranja de la Agencia Estatal de Meteorología en una docena de comunidades autónomas, especialmente este próximo domingo.

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AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

09:00h.- Mérida.- PSOE EXTREMADURA.- Primera jornada de votación para elegir la Secretaría General del PSOE de Extremadura, para lo cual un candidato necesita el 50 % de los votos válidos.

10:00h.- Barcelona.- ISRAEL PALESTINA FLOTILLA.- Participantes en la Flotilla ofrecen una rueda de prensa a 24 horas de la salida de las embarcaciones con destino a Gaza. Port Vell. (Texto)

10:00h.- Barcelona.- PARTIDOS PSC.- El primer secretario del PSC y presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, interviene en la reunión del consell nacional de los socialistas catalanes en Barcelona. Casal Socialista Joan Reventós (C/ Pallars, 191) y streaming en el canal de YouTube del PSC. (Texto)

10:30h.- La Laguna (Tenerife).- PARTIDOS PSOE.- El secretario general del PSOE de Canarias y ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, participa en un encuentro de jóvenes representantes públicos. Sede local del PSOE. Avenida Lucas Vega, 33.

10:45h.- Mijas (Málaga).- PARTIDOS PP.- El vicesecretario de Coordinación Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, participa en el IX Congreso del PP de Mijas. Hotel Ilunion Hacienda. (Texto).

11:00h.- Sevilla.- ELECCIONES ANDALUCÍA.- El coordinador federal de Izquierda Unida y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, participa en una mesa informativa para proteger y reforzar la sanidad pública andaluza. Mercado de Abastos del Tiro de Línea.

11:00h.- Málaga.- ELECCIONES ANDALUCÍA.- Adelante Andalucía presenta a todos sus cabezas de listas y el candidato a la Junta, José Ignacio García, atiende a los medios. La Térmica.

11:30h.- Granada.- ELECCIONES ANDALUCÍA.- El presidente del PP andaluz y candidato a la reelección de la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, presenta los equipos de candidatos del PP de Andalucía en las ocho provincias para las elecciones autonómicas del 17M. Barceló Granada Congress. C Maestro Montero, 12. (Texto) (Foto)

12:00h.- Cádiz.- ELECCIONES ANDALUCÍA.- La vicesecretaria general del PSOE, secretaria general del PSOE-A y candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, presenta este sábado el ‘Plan Montero’ para la sanidad pública andaluza. Parador de Cádiz. (Avenida Duque de Nájera, 9).

ECONOMÍA

09:10h.- Ferrol (A Coruña).- TREN FERROL.- El Foro Cidadán polo Ferrocarril, que en noviembre desarrolló una multitudinaria manifestación por la modernización del tren a Ferrol, reanuda sus protestas con un viaje reivindicativo a Betanzos. Estación de tren. (Texto) (Foto).

10:00h.- San Fernando (Cádiz).- ASTILLEROS NAVANTIA.- Irene Montero, secretaria política de Podemos y eurodiputada, ofrece declaraciones a los medios sobre la situación de los sindicalistas del metal en San Fernando. Astilleros de Navantia, San Fernando, Ctra de la Carraca.

10:30h.- Palencia.- FERIA GANADERA.- Inauguración de la 39 Feria Churra, organizada por la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Ovino de Raza Churra (ANCHE), una cita clave para el sector ovino que esta edición se centra en el impacto territorial de la ganadería extensiva. Mercado Comarcal de Ganado de Palencia. (Texto) (Foto)

12:30h.- El Burgo de Osma (Soria).- EMPRESAS HUF.- Los trabajadores de la planta de Huf España en El Burgo de Osma se manifiestan contra la amenaza de ERTE de la nueva dirección del Grupo. Plaza Mayor. (Texto) (Foto)

JUSTICIA Y SEGURIDAD

13:00h.- Madrid.- PARTIDOS PP.- El PP de Madrid organiza una jornada sobre seguridad que inaugura el consejero madrileño de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo. Centro Cultural Buenavista. Avenida de los Toreros, 5.

SOCIEDAD

10:00h.- Rivas Vaciamadrid (Madrid).- GOBIERNO VIVIENDA.- La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, participa en el acto de entrega de llaves de las 83 viviendas en régimen de alquiler para jóvenes de la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas Vaciamadrid. Avenida Pilar Miró, esquina con la calle de José María Rodero (Rivas Vaciamadrid). (Texto) (Vídeo).

11:00h.- Teruel.- PUEBLO GITANO.- La Columna Feminista de Teruel organiza el encuentro 'Resistencias Gitanas', con Silvia Agüero y Nicolás Jiménez, voces clave en la lucha contra el antigitanismo, quienes ofrecerán una charla para cuestionar estereotipos, denunciar el racismo estructural y recuperar la memoria de resistencia del pueblo gitano. Colegio Miguel Vallés.

12:00h.- Madrid.- DERECHOS ANIMALES.- Más de 300 organizaciones de protección animal convocan a la movilización 'Mismos Perros, Mismos Derechos', que se realizará el próximo 11 de abril frente a la sede del Ministerio de Derechos Sociales y recorrerá el trayecto hasta el Ministerio de Agricultura.

14:00h.- La Orotava (Tenerife).- GASTRONOMÍA QUESO.- Los presidentes del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y el Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y el alcalde de La Orotava, Francisco Linares, participan en la inauguración de la decimoquinta edición de la Feria del Queso. Recinto Etnográfico de Pinolere.

17:45h.- València.- PUEBLO GITANO.- El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, asiste a la celebración del Día Internacional del Pueblo Gitano. Cauce del río Turia (frente al Palau de la Música) (Texto) (Foto)

CULTURA Y TENDENCIAS

10:15h.- Geldo (Castellón).- FERIA LIBRO.- La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, participa en la inauguración de la IV Feria del Libro de Geldo (Castellón). Plaza de España, s/n.

12:30h.- Madrid.- FERIA VIDEOJUEGO.- El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, visita la feria del videojuego español 'Mad Games Show'. Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.

12:30h.- Morille (Salamanca).- PREMIOS CRÍTICA.- El jurado de los Premios de la Crítica da a conocer en Morille, un pueblo de 230 habitantes de Salamanca, los galardonados como mejores libros publicados en 2025. Centro de Estudios de la Vía de la Plata y del Viaje de Morille (CEVMO). (Texto) (Foto)

13:30h.- Logroño.- FALLAS LOGROÑO.- El Ayuntamiento de Logroño acoge la crida -la llamada a la fiesta- para celebrar la mascletá, organizada por la asociación Fallers pel Món de Valencia, dentro de su programa de trasladar la fiesta de las fallas a la capital riojana, donde ha plantado un monumento que alude al vino. Ayuntamiento (avenida de la Paz, 11). (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:00h.- Sevilla.- MANIFESTACIÓN ANTIURINA.- El Partido Animalista PACMA convoca una manifestación Sevilla Antitaurina 2026. Jardines de Murillo.

18:30h.- Madrid.- CATÓLICOS CONCIERTO.- La Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) celebra la IV Fiesta de la Resurrección, un encuentro musical en la Plaza de Cibeles que contará con Liz Mitchell, una de las cantantes originales del grupo musical Boney M., con la banda de rumba francesa Gipsy Kings y con Hakuna Group Music, y que espera superar los más de 85.000 asistentes que se dieron cita el año pasado. Plaza de Cibeles.

21:00h.- Cáceres.- CULTURA MÚSICA.- Fito & Fitipaldis llenan el recinto ferial de Cáceres con un concierto en el marco de su gira ‘Aullidos Tour 25/26’, con las 18.000 entradas puestas a la venta agotadas. Recinto Ferial.

21:00h.- Zaragoza.- CONCIERTO MEDINA AZAHARA.- El grupo de rock andaluz Medina Azahara ofrece un concierto, dentro de su gira de despedida 'Todo tiene su fin'. Teatro de las Esquinas.

EFE

ie/jlp

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