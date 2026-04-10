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Paulo Fonseca, entrenador del Lyon: "No estoy satisfecho con el juego de Endrick"

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Redacción Deportes, 10 abr (EFE).- Paulo Fonseca, entrenador del Olympique de Lyon, afirmó en rueda de prensa que "no" está "satisfecho con el juego de Endrick", delantero brasileño que llegó en diciembre a las filas del conjunto francés procedente del Real Madrid, cedido hasta final de temporada.

"No estoy satisfecho con el juego de Endrick. Estaba cansado de su viaje con la selección de Brasil. Creo, en cualquier caso, que él lo tiene que hacer mejor, espero más de él y lo necesitamos al cien por cien", declaró, en la rueda de prensa previa al encuentro frente al Lorient.

Sus palabras llegan después del empate a cero de su equipo en casa del Angers, en el que Endrick disputó 73 minutos. El joven brasileño ha participado en 15 partidos desde su llegada a Lyon en el mercado invernal, en los que registra seis goles y cinco asistencias. No obstante, cinco de esos seis tantos los consiguió entre el 11 de enero y el 4 de febrero.

Esa sequía goleadora, con apenas un gol en dos meses, unida al cansancio acumulado por el jugador tras viajar a Estados unidos con Brasil en la última ventana de selecciones para disputar dos amistosos, han provocado las declaraciones del técnico portugués. El delantero, no obstante, solo jugó 14 minutos en el segundo de esos encuentros, contra Croacia.

"A Endrick le hacen un marcaje muy cercano los adversarios. Tiene que hacer más para mostrarse como una opción y para desmarcarse. Está pagando el hecho de que pasó un largo tiempo sin jugar antes de venir a Lyon. Además, es difícil para él jugar tres veces a la semana", añadió Fonseca.

En la primera mitad de la temporada, con el Real Madrid, apenas había disputado 100 minutos, repartidos entre un partido de LaLiga, otro de Liga de Campeones y otro de Copa del Rey. En ellos no sumó ningún gol ni ninguna asistencia, factor que influyó en su salida del equipo blanco a finales de diciembre. EFE

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