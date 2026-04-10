Izagirre con esperanza de podio : "Mañana lo daré todo"

Redacción deportes, 10 abr (EFE).- El guipuzcoano Ion Izagirre (Cofidis), cuarto en la general de la Itzulia a 10 segundos de la tercera plaza que ocupa el esloveno Primoz Roglic, aseguró que "hay esperanzas en la última etapa" y anunció que lo dará "todo" para conseguirlo.

"Todavía quedan esperanzas, la Itzulia aún no ha terminado. Por mí no quedará y lo daré todo por conseguir subir al podio. Será difícil pero lo voy a intentar", señaló Izagirre en la meta de Eibar.

El jefe de filas del Cofidis destacó la dureza de la etapa reina, en la que el Bahrain de Pello Bilbao rompió la carrera de lejos con un fuerte ritmo.

"Ha sido una etapa muy dura, se han movido los hombres de la general, también Seixas, que está muy fuerte. El Bahrain ha forzado mucho para romper la carrera. A ver mañana cómo se presenta la etapa". EFE