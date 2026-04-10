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España, Portugal y Marruecos firman un memorando de cooperación judicial en el marco del Mundial 2030

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El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha firmado este viernes en Rabat un Memorando de Entendimiento (MoU) con sus homólogos de Portugal y Marruecos, Rita Júdice y Abdellatif Ouahbi, respectivamente, en el marco del Mundial de Fútbol de 2030.

Según ha informado Justicia en un comunicado, los tres ministros se han reunido en la capital marroquí, en el que ha constituido el primer encuentro trilateral entre los países organizadores del Mundial de cara a la organización de este evento deportivo y la cooperación técnica.

En este contexto, han acordado un plan para reforzar la cooperación judicial transnacional y promover una acción concertada durante el período 2026-2030.

El Mundial de Fútbol 2030 será el primer campeonato celebrado en dos continentes de la historia. España será la sede principal (con once estadios), seguida de Marruecos (con seis estadios) y Portugal (con tres estadios).

ASISTENCIA, COORDINACIÓN Y LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA

Este memorando, que desarrolla las Declaraciones de Intenciones bilaterales ya suscritas entre Marruecos y Portugal (Lisboa, enero de 2025) y entre Marruecos y España (Madrid, marzo de 2025), será aplicable desde hoy hasta el 31 de diciembre de 2030 y podrá ser revisado o prorrogado si los tres países así lo acuerdan.

Los siete ámbitos de cooperación acordados abarcan, entre otros, la asistencia judicial recíproca y la coordinación entre autoridades centrales, así como el impulso de la justicia digital y el fortalecimiento de la lucha contra la delincuencia y la ciberdelincuencia.

"RESPONDER CON EFICACIA" A LOS RETOS DEL MUNDIAL 2030

Tal y como ha explicado Bolaños en una declaración institucional ante los medios, se trata de un marco de cooperación integral pensado para "responder con eficacia" a los retos que plantea la organización de un evento como el Mundial de fútbol.

Asimismo, el ministro ha subrayado que dicho memorando "afianza las relaciones de confianza que mantienen España, Portugal y Marruecos y que nuestro país aportará su experiencia, su posición estratégica y su papel como enlace directo entre Marruecos y la Unión Europea".

EL MUNDIAL, UNA "OPORTUNIDAD" PARA LA COOPERACIÓN TRILATERAL

"A nivel judicial, el Mundial de fútbol representa una oportunidad para fortalecer la cooperación trilateral, consolidar mecanismos existentes y visibilizar la madurez de las relaciones entre los tres países", trasladan desde el Ministerio, alegando que "permite explorar el desarrollo de medios digitales para el intercambio rápido y seguro de solicitudes, documentos e información judicial relacionados con el torneo".

Bolaños llegó a Rabat este jueves, donde mantuvo un encuentro bilateral con su homólogo marroquí y, posteriormente, ambos participaron en una cena de gala a la que también asistieron la ministra de Justicia de Portugal; y, del país anfitrión, el ministro de Educación y Deportes, el ministro delegado de Presupuestos (que también es el presidente de la Federación Real Marroquí de Fútbol), el presidente delegado del Consejo Superior del Poder Judicial y el presidente del Ministerio Público.

Este viernes, antes de la reunión trilateral, Bolaños también ha visitado el Mausoleo de Mohamed V.

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